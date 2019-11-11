В России будут отменены пособия в размере 50 рублей по уходу за детьми

С 1 января 2020 года в России будут отменены ежемесячные компенсационные выплаты в сумме 50 рублей по уходу за детьми в возрасте от полутора до трех лет. Однако граждане, которым они уже были назначены продолжат получать их до окончания установленного периода выплат. Об этом сказано в указе президента России Владимира Путина, который был размещен сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.



Данным документом указ президента № 1110 от 30 мая 1994 признается утратившим силу. Указом № 1110 определялось назначение ежемесячных компенсационных выплат в размере 50 рублей «матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с предприятиями, учреждениями и организациями независимо от организационно-правовых форм, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста».



Новым указом отменяется также и ежемесячная выплата в сумме 50 рублей студентам и аспирантам, которые по медицинским показаниям находятся в академотпуске. При этом все граждане, как студенты, так и те, кому до 1 января будут назначены выплаты при рождении детей, сохраняют право на получение данных выплат «до окончания установленных периодов выплаты».



Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, которым увеличивается количество семей, получающих выплаты на первого и второго ребенка, за счет увеличения критерия нуждаемости с 1,5-кратного на 2-кратный размер прожиточного минимума в регионах РФ. Для таких семей одновременно вводят и ежемесячные пособия на первого и второго ребенка от полутора до трех лет в размере установленного в регионе прожиточного минимума на каждого ребенка.



С 1 января следующего года выплаты на детей в сумме 10-11 тысяч рублей будут назначаться семьям, чей средний доход составляет два прожиточных минимума. Оформить такие выплаты смогут также семьи, уровень дохода которых не достигает двукратного размера прожиточного минимума для трудоспособных граждан.



Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее предложил повысить по принципу адресности размер пособия по уходу за детьми в возрасте от полутора до трех лет с установленных на данный момент 50 рублей до размера регионального прожиточного минимума на ребенка.