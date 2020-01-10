Росстат: доля МСП в экономике РФ сократилась до 20.2% по итогам 2018 года

Росстат обнародовал статистику по влиянию малого и среднего бизнеса на экономику РФ. Как выяснилось, доля МСП в экономике по итогам 2018 года сократилась до 20.2% с 22% ВВП в 2017 году (-1.8%). Объем ВВП в 2018 году в основных ценах оценивается в 93.6 трлн рублей, из которых 19 трлн рублей припало на малый бизнес.



Учитывая неутешительную статистику, перед правительством Михаила Мишустина стоит серьезная задача: увеличить долю МСП в экономике государства до 23.5% по итогам 2020 года, пишет РБК. Кроме этого, новому премьер-министру предстоит увеличить и другой целевой показатель: довести численность занятых в сегменте до 25 млн человек по итогам 2024 года, а также обеспечить долю малого и среднего бизнеса в несырьевом экспорте на уровне 10%.



Счетная палата в своем отчете о реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» указывает на то, что государственные меры поддержки сектора выполняются не полностью. Так, поручение президента России Владимира Путина по кредитованию МСП под 6.5% выполнено не было, а сам инструмент льготного кредитования и субсидирования не создан.