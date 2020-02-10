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Мишустин пригрозил пальцем правительству
10 февраля в 12:42 Экономика и бюджет 0 410 Карина Мелова
В ходе завещания со своими заместителями председатель правительства Михаил Мишустин строго запретил членам правительства давать беспочвенные обещания касательно выделения средств из резервного фонда Кабинета министров и выразил возмущение по поводу оставшейся не потраченной в конце года доли бюджета.
Руководитель аппарата правительства Д. Ю. Григоренко был уполномочен детально изучить причины остатков законтрактованных расходов 2019 г., выполнить их анализ и на основе составленного мнения принять соответствующие меры для повышения бюджетной дисциплины. Глава правительства призвал коллег не выходить за пределы установленного бюджета: «Федеральный бюджет на ближайшие три года принят, тщательно выверен и сбалансирован – это основа стабильности экономики РФ, в нем заложены все необходимые средства, в том числе на реализацию национальных проектов».
Как выявило обнародованное Минфином в начале года предварительное оценивание реализации бюджетных средств, правительство Д. Медведева за 2019 год освоило 18,2 трлн руб. (94,2 % к уточненной бюджетной росписи), то есть неизрасходованными остались 1,12 трлн руб.
На этот счет Мишустин выразился следующим образом: «Я вижу в этом две причины – либо неэффективное планирование, либо низкое качество управленческого аппарата, который этим занимается. Надо усилить уровень контроля исполнительской дисциплины и навести порядок в системе стратегического планирования».
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