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Эксперты рассказали, как коронавирус повлияет на экономический рост

5 марта в 17:06 Экономика и бюджет 3 324 Иван Тихонов
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В рамках выступления на слушаниях в ГД по поводу поправок в бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. председатель Счетной палаты Алексей Кудрин высказал свое мнение относительно влияния коронавируса на мировую экономику. По его мнению, сохраняются риски негативного влияния вируса на экономический рост. В частности, он считает оптимистичным прогноз ускорения темпов роста экономики до 1.9% в текущем году.

«С учетом предполагаемых мер бюджетного стимулирования предполагается, что темпы экономического роста в этом году ускорятся на 0,2%, достигнув 1,9%. Мы считаем, что это оптимистический вариант, поскольку пока еще сохраняются риски влияния на мировую экономику коронавируса. И, скорее, не самого коронавируса, а реакции, поведения бизнеса и населения на эти риски», — высказал свое мнение г-н Кудрин.

Глава Счетной палаты добавил, что прогноз по росту ВВП в перспективе последующих лет пока не пересматривался, пишут Банки.ру.
Комментарии ЭКСПЕРТОВ
Романова Марианна (К.э.н., доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им.Г.В.Плеханова)

По Вашему мнению, как коронавирус повлияет на мировую и российскую экономику? Стоит ли опасаться спада ускорения экономического роста?

Прогноз ускорения темпов роста до 1,9% в 2020 году, действительно, является оптимистичным. Наоборот, будет спад не только российской экономики, но и экономики многих стран.

Коронавирус, в первую очередь, отрицательно «ударил» по туристической отрасли нашей страны. Приостановка китайского въездного туризма уже отразилась и отразится в будущем на всей цепочке производства и предоставления туристского продукта, как в России, так и во всём мире.

Если проблема коронавируса продлится до мая-июня 2020 года, то может быть потерян весь туристический сезон 2020 года не только в России, но и в других странах мира. Транспортные компании, средства размещения и предприятия питания, объекты исторических и культурных достопримечательностей, магазины, индустрия развлечений терпят многомиллионные убытки. Например, в сегменте люксового ритейла в Москве и Петербурге китайцы формируют более 15% и 20% оборота, соответственно.

За последние десятилетия мировая и российская экономики впервые сталкиваются с эпидемическими проблемами в таком масштабе, а потери охватывают предприятия разных отраслей во всём мире. Падают мировые цены на нефть и сырьё из-за снижения спроса в Китае. Возникают проблемы у предприятий с поставками запчастей и комплектующих из Китая, а дальше, как «снежный ком»: сокращение производства и персонала, снижение предложения товаров и услуг на рынке, социальная напряжённость.

Коронавирус пошёл на спад в Китае, но активно распространяется по всей планете. И даже если ситуация улучшится в течение нескольких месяцев, до конца года экономика не восстановится на фоне такого кризиса.

Чередниченко Олег (Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова)

По Вашему мнению, как коронавирус повлияет на мировую и российскую экономику? Стоит ли опасаться спада ускорения экономического роста?

В существующей динамике распространения короновируса по миру кроется его главная угроза: нет понимания географии и интенсивности его развития: если до 20-х чисел февраля прослеживалась достаточно четкая тенденция локализации вируса на территории Китая (при разовых «выходах» за территорию страны, контроль и «купирование» которых можно было осуществлять в режиме ручного управления) и прогноз в падении мирового ВВП на 0,1% до 3,3% выглядел реальным, то в настоящее время заболевание распространилось уже, практически, по всему миру. И на фоне такой «дистрибуции» волатильность рынков (причем в абсолютно разных сегментах) существенно возросла. Очевидно, что в текущей динамике прогноз падения будет выше обозначенных значений, но насколько это превышение возрастет, покажет ближайший месяц.

Российской экономике короновирус нанес «удар» по нескольким бизнес-направлением, оказав негативное влияние, как на экспорт (в самом Китае объем потребления снизился, минимум, на 20% от «довирусных» объемов), так и на импортные поставки из Поднебесной, дестабилизировав тем самым бизнес и логистические процессы значительного количества российских производственных и сервисных предприятий. Финансовую оценку этих последствий еще предстоит оценить, но уже сейчас очевидно, что сумма уже превысила оценку в 100 млрд. рублей.

Прямое воздействие на российскую экономику оказало снижение нефтяных котировок на фоне вышеупомянутого снижения спроса в Китае: «рынок» по продукту «Юралс» к 05.03.2020 «упал» до значения в 46 USD, снизившись с январских значений более чем на 26% (безусловно, в причинах падения учитывается и фактор «не договоренности» о поставках в Беларусь, но составляющая вируса весьма существенна), что кардинально замедляет достижение целевых значений в 7% ВВП «кубышки» экономики России – ФНБ (ведь его пополнение осуществляется в суммах, превышающих значение 42,4 USD за баррель).

Не стоит забывать и про туристическую отрасль, компенсация недополученных средств в которой не может быть осуществлена в будущем (такова специфика этого бизнеса). Текущая оценка потерь в России – уже более 27 млрд. рублей, а мировой туризм уже недополучил 23 млрд. долларов.

Гойхман Марк (Главный аналитик Teletrade)

По Вашему мнению, как коронавирус повлияет на мировую и российскую экономику? Стоит ли опасаться спада ускорения экономического роста?

Опасность коронавируса для экономики связана с тем, что он в последние недели широко распространяется на густонаселённые и очень значимые в мировом хозяйстве страны Европы, Азии, Америки. Это ограничивает торговлю, производство, туризм, перевозки, потребительский и инвестиционный спрос по всему миру. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вирусом может заболеть до 60% людей на планете.

С точки зрения экономики пока речь ещё не идёт о высокой вероятности глобального кризиса из-за него, но такую возможность списывать со счетов нельзя. Пока МВФ прогнозирует уменьшение роста мирового ВВП в 2020 г. ниже прошлогоднего уровня. В противодействии экономическому воздействию вируса принимаются масштабные меры. МВФ заявил о выделении $50 млрд различным странам для борьбы с ним. Американская Федеральная резервная система , выполняющая функции центробанка, снизила свою процентную ставку и может сделать это ещё раз в марте для облегчения кредитования в мире и стимулирования вложений в производство для предотвращения его снижения из-за вируса. Стимулирующие меры предполагают предпринять и другие центробанки – в Китае, ЕС, Японии.

Россия, вовлечённая в международный рынок, сильно зависит от развития производства в мире, его потребности в сырье, внешней торговли и туристических потоков с Евросоюзом, Китаем, другими азиатскими странами, где распространён вирус. Наша страна уже ощущает последствия снижения деловой активности и падения нефтяных цен, которые находятся около минимумов с 2018 г. в районе $50-52 за баррель марки Brent. Минфин назвал цифру текущих потерь России из-за вируса – 1 млрд руб. в день.

Но в то же время и для России вряд ли следует опасаться кризисных явлений, сходных, например, с 2008 годом. Российский бюджет предусматривает покрытие его расходов доходами даже при цене нефти $42.Кроме того, на самый крайний случай, есть огромная резервная «кубышка» - Фонд национального благосостояния (ФНБ), который составляет 7% от ВВП.

Но последствия коронавируса, хотя и не кризисные, могут быть очень неприятными. При его продолжении в течение нескольких месяцев возможно ослабление рубля к 68-70 руб/дол., рост инфляции к 4-5%, снижение темпов роста ВВП к 1-1,5%, сокращение реальных доходов населения, увеличение безработицы.

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