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Эксперты рассказали, как коронавирус повлияет на экономический рост
5 марта в 17:06 Экономика и бюджет 3 324 Иван Тихонов
В рамках выступления на слушаниях в ГД по поводу поправок в бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. председатель Счетной палаты Алексей Кудрин высказал свое мнение относительно влияния коронавируса на мировую экономику. По его мнению, сохраняются риски негативного влияния вируса на экономический рост. В частности, он считает оптимистичным прогноз ускорения темпов роста экономики до 1.9% в текущем году.
«С учетом предполагаемых мер бюджетного стимулирования предполагается, что темпы экономического роста в этом году ускорятся на 0,2%, достигнув 1,9%. Мы считаем, что это оптимистический вариант, поскольку пока еще сохраняются риски влияния на мировую экономику коронавируса. И, скорее, не самого коронавируса, а реакции, поведения бизнеса и населения на эти риски», — высказал свое мнение г-н Кудрин.
Глава Счетной палаты добавил, что прогноз по росту ВВП в перспективе последующих лет пока не пересматривался, пишут Банки.ру.
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По Вашему мнению, как коронавирус повлияет на мировую и российскую экономику? Стоит ли опасаться спада ускорения экономического роста?
Прогноз ускорения темпов роста до 1,9% в 2020 году, действительно, является оптимистичным. Наоборот, будет спад не только российской экономики, но и экономики многих стран.
Коронавирус, в первую очередь, отрицательно «ударил» по туристической отрасли нашей страны. Приостановка китайского въездного туризма уже отразилась и отразится в будущем на всей цепочке производства и предоставления туристского продукта, как в России, так и во всём мире.
Если проблема коронавируса продлится до мая-июня 2020 года, то может быть потерян весь туристический сезон 2020 года не только в России, но и в других странах мира. Транспортные компании, средства размещения и предприятия питания, объекты исторических и культурных достопримечательностей, магазины, индустрия развлечений терпят многомиллионные убытки. Например, в сегменте люксового ритейла в Москве и Петербурге китайцы формируют более 15% и 20% оборота, соответственно.
За последние десятилетия мировая и российская экономики впервые сталкиваются с эпидемическими проблемами в таком масштабе, а потери охватывают предприятия разных отраслей во всём мире. Падают мировые цены на нефть и сырьё из-за снижения спроса в Китае. Возникают проблемы у предприятий с поставками запчастей и комплектующих из Китая, а дальше, как «снежный ком»: сокращение производства и персонала, снижение предложения товаров и услуг на рынке, социальная напряжённость.
Коронавирус пошёл на спад в Китае, но активно распространяется по всей планете. И даже если ситуация улучшится в течение нескольких месяцев, до конца года экономика не восстановится на фоне такого кризиса.
По Вашему мнению, как коронавирус повлияет на мировую и российскую экономику? Стоит ли опасаться спада ускорения экономического роста?
В существующей динамике распространения короновируса по миру кроется его главная угроза: нет понимания географии и интенсивности его развития: если до 20-х чисел февраля прослеживалась достаточно четкая тенденция локализации вируса на территории Китая (при разовых «выходах» за территорию страны, контроль и «купирование» которых можно было осуществлять в режиме ручного управления) и прогноз в падении мирового ВВП на 0,1% до 3,3% выглядел реальным, то в настоящее время заболевание распространилось уже, практически, по всему миру. И на фоне такой «дистрибуции» волатильность рынков (причем в абсолютно разных сегментах) существенно возросла. Очевидно, что в текущей динамике прогноз падения будет выше обозначенных значений, но насколько это превышение возрастет, покажет ближайший месяц.
Российской экономике короновирус нанес «удар» по нескольким бизнес-направлением, оказав негативное влияние, как на экспорт (в самом Китае объем потребления снизился, минимум, на 20% от «довирусных» объемов), так и на импортные поставки из Поднебесной, дестабилизировав тем самым бизнес и логистические процессы значительного количества российских производственных и сервисных предприятий. Финансовую оценку этих последствий еще предстоит оценить, но уже сейчас очевидно, что сумма уже превысила оценку в 100 млрд. рублей.
Прямое воздействие на российскую экономику оказало снижение нефтяных котировок на фоне вышеупомянутого снижения спроса в Китае: «рынок» по продукту «Юралс» к 05.03.2020 «упал» до значения в 46 USD, снизившись с январских значений более чем на 26% (безусловно, в причинах падения учитывается и фактор «не договоренности» о поставках в Беларусь, но составляющая вируса весьма существенна), что кардинально замедляет достижение целевых значений в 7% ВВП «кубышки» экономики России – ФНБ (ведь его пополнение осуществляется в суммах, превышающих значение 42,4 USD за баррель).
Не стоит забывать и про туристическую отрасль, компенсация недополученных средств в которой не может быть осуществлена в будущем (такова специфика этого бизнеса). Текущая оценка потерь в России – уже более 27 млрд. рублей, а мировой туризм уже недополучил 23 млрд. долларов.
По Вашему мнению, как коронавирус повлияет на мировую и российскую экономику? Стоит ли опасаться спада ускорения экономического роста?
Опасность коронавируса для экономики связана с тем, что он в последние недели широко распространяется на густонаселённые и очень значимые в мировом хозяйстве страны Европы, Азии, Америки. Это ограничивает торговлю, производство, туризм, перевозки, потребительский и инвестиционный спрос по всему миру. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вирусом может заболеть до 60% людей на планете.
С точки зрения экономики пока речь ещё не идёт о высокой вероятности глобального кризиса из-за него, но такую возможность списывать со счетов нельзя. Пока МВФ прогнозирует уменьшение роста мирового ВВП в 2020 г. ниже прошлогоднего уровня. В противодействии экономическому воздействию вируса принимаются масштабные меры. МВФ заявил о выделении $50 млрд различным странам для борьбы с ним. Американская Федеральная резервная система , выполняющая функции центробанка, снизила свою процентную ставку и может сделать это ещё раз в марте для облегчения кредитования в мире и стимулирования вложений в производство для предотвращения его снижения из-за вируса. Стимулирующие меры предполагают предпринять и другие центробанки – в Китае, ЕС, Японии.
Россия, вовлечённая в международный рынок, сильно зависит от развития производства в мире, его потребности в сырье, внешней торговли и туристических потоков с Евросоюзом, Китаем, другими азиатскими странами, где распространён вирус. Наша страна уже ощущает последствия снижения деловой активности и падения нефтяных цен, которые находятся около минимумов с 2018 г. в районе $50-52 за баррель марки Brent. Минфин назвал цифру текущих потерь России из-за вируса – 1 млрд руб. в день.
Но в то же время и для России вряд ли следует опасаться кризисных явлений, сходных, например, с 2008 годом. Российский бюджет предусматривает покрытие его расходов доходами даже при цене нефти $42.Кроме того, на самый крайний случай, есть огромная резервная «кубышка» - Фонд национального благосостояния (ФНБ), который составляет 7% от ВВП.
Но последствия коронавируса, хотя и не кризисные, могут быть очень неприятными. При его продолжении в течение нескольких месяцев возможно ослабление рубля к 68-70 руб/дол., рост инфляции к 4-5%, снижение темпов роста ВВП к 1-1,5%, сокращение реальных доходов населения, увеличение безработицы.