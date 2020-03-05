Эксперты рассказали, как коронавирус повлияет на экономический рост

В рамках выступления на слушаниях в ГД по поводу поправок в бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. председатель Счетной палаты Алексей Кудрин высказал свое мнение относительно влияния коронавируса на мировую экономику. По его мнению, сохраняются риски негативного влияния вируса на экономический рост. В частности, он считает оптимистичным прогноз ускорения темпов роста экономики до 1.9% в текущем году.



«С учетом предполагаемых мер бюджетного стимулирования предполагается, что темпы экономического роста в этом году ускорятся на 0,2%, достигнув 1,9%. Мы считаем, что это оптимистический вариант, поскольку пока еще сохраняются риски влияния на мировую экономику коронавируса. И, скорее, не самого коронавируса, а реакции, поведения бизнеса и населения на эти риски», — высказал свое мнение г-н Кудрин.



Глава Счетной палаты добавил, что прогноз по росту ВВП в перспективе последующих лет пока не пересматривался, пишут Банки.ру.