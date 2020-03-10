Нефть и еще раз нефть: чего ждать от рынка "черного золота"? 17 марта в 17:20 Экономика и бюджет 392 Иван Тихонов 1 Изображение

Материал подготовлен шеф-аналитиком ТелеТрейд Петром Пушкарёвым



Нефтяные цены сегодня к утру слегка восстановились, в область чуть выше $31 по Brent, в последнее время азиатские игроки часто поддерживают цены покупками, но затем на Европе котировки опять соскальзывали под $30. Как-то развить успех ценам на сырьё вообще сейчас сложно, и тем более нефти, которая не далее как вчера показала 4-летний минимум.



Общий фон остаётся негативным. Goldman Sachs прогнозирует, что по апрель включительно средний ежедневный спрос на нефть будет сокращаться более чем по 4 млн баррелей ежемесячно, а Deutsche Bank указал в прогнозе на 2-3 квартал, что цены могут достичь $25 за баррель. В пятницу агентство Bloomberg опубликовало опрос экспертов: многие считают, что спрос, который составлял на конец 2019 года около 100 млн баррелей в сутки, по итогам текущего 2020 года может показать максимальное падение за всю историю - правда, эксперты говорят в среднем о суммарном падении всего на 1-1,5 млн баррелей в сутки, что уже было в 2009 году, а некоторые упоминают и цифру снижения на 2,65 млн баррелей в сутки, отмеченную в 1980 году, когда экономику буквально поглотил нефтяной кризис в Заливе. По оценкам фонда сингапурских сырьевых трейдеров из Trafigura, спрос в уже завершающемся 1 квартале может и вовсе упасть по итогу на 10 млн в баррелей в сутки и остаться таким же на 2 квартал.



Все эти цифры велики, но обращает на себя внимание, что они находятся в пределах 10% от общих объёмов нынешней мировой добычи, то есть как бы не должны по логике приводить к обвалу нефти вдвое, что произошло сейчас. Совершенно очевидно, это означает, что на фоне реальной фундаментальной составляющей, ведется как всегда ещё и очень большая виртуальная спекулятивная игра на понижение. Но, даже если это так, как ни крути, а такие прогнозы как минимум не добавляют оптимизма, а наоборот, задерживают отскок рынка и распугивают покупателей, делая как следствие действительно очень вероятным снижение цен глубже, в диапазон от $25 до $28, уже в ближайшие дни. Прямо сейчас нефть в сложном положении: вслед за панической инерцией обвала бирж, акций и индексов, ценам на сырьё намного проще ещё и ещё снижаться, чем просто стоять на месте в ожидании.



И всё-таки, было бы правильно сказать несколько слов о позитиве, даже если он возможно сыграет свою роль чуть позднее, после достижения более глубокого "дна". Exxon Mobil анонсировала, что рассматривает снижение CAPEX (капитальных расходов), очевидно не желая много инвестировать в производство в условиях таких вот цен. А Дональд Трамп объявил о решении резко увеличить закупки нефти для стратегических запасов США, и по некоторым оценкам американцы могут пополнить резервы разово в пределах 60-80 млн баррелей. Очевидно, Трамп не только стремится подстраховать сейчас США от опасностей каких-либо проблем с поставками из-за карантина, но он ещё и желает воспользоваться сегодняшними действительно исторически низкими ценами в долгосрочных интересах, чтобы пополнить запасы "по дешёвке" и одновременно спасти, быть может, от разорения многие мелкие сланцевые компании, если он будет напрямую закупаться у них или даже если просто поспособствует закупками хотя бы небольшому подъёму нефтяных цен, чтобы сланцевикам было проще оставаться на плаву.



Возможно, поэтому агентство по информации Минэнерго США сообщило сегодня об ожидаемом рекордном объёме сланцевой добычи в апреле, что само по себе, конечно, не является хорошей новостью ни для цен, ни даже наверное для собственно добывающих сланцевых компаний. Но, возможно, такой прогноз из США связан или с закупками, или с ожиданиями всё же вскоре более высоких цен? Иначе зачем бы сланцевикам добывать про запас. Одновременно из Ливии сообщают о практически полной остановке добычи: она составила всего 91 тысячу баррелей в день. Пока добычу не хотят сокращать одни поставщики, её вынужденно сокращают другие. Но в целом, нефтяной рынок сейчас определяет не количество предложения, почему добычу и не захотели сокращать страны ОПЕК, а цены определяет именно текущий спрос (отчасти) и особенно прогнозы по будущему спросу. Всё это частички одного паззла, но если сложить их, то текущие цены очевидно низкие и совсем не адекватные даже уже упавшему спросу. Остаётся только ждать, когда инерция обвала успокоится, и рынки будут готовы смотреть в глаза реальности, а не собственным страхам и чужим фантазиям. Среди факторов, которые могут толкать спрос вверх, рост использования личного транспорта по мере того, как люди в Европе стараются как можно меньше пользоваться общественным. Но при этом многие и вовсе сидят дома или работают удалённо.



В любом случае, основательно двинуть цены вверх, помимо чисто технического отскока после слишком быстрого падения, способна лишь ситуация, когда прекратится спад промышленного потребления топлива. Эпидемия уже серьёзно навредила китайской экономике, и хотя в Китае нормальная жизнь потихоньку уже входит в свои права, даже скорость восстановления к обычным темпам роста всё той же экономики Китая будет тормозиться теперь проблемами с карантином и остановками производства в Европе, США и практически по всему миру. Когда производства стоят, там не нужно много топлива. Нормальное функционирование промышленного производства в ключевых странах, или хотя бы сильная уверенность рынков, что этот процесс уже пойдёт и продолжится - конечно, главное условие для нормальной скорости восстановления и цен на сырьё. Но на жизни в России, на экономике России - не скажется непосредственно период низких цен на нефть, даже если ждать более нормальных цен придётся не 2-3 месяца, а допустим полгода. Бюджет страны вполне вытерпит дефицит в 2-3 трлн рублей, и даже не потребует сокращения нацпроектов: есть средства ФНБ на 10 трлн рублей, есть накопленные резервы ЦБ в 0,5 трлн евро, всего этого хватает с лихвой, и ещё останется.



Проблему представляет собой сейчас не подешевевшая резко нефть, а само распространение эпидемии, а ещё больше - связанные с этим страхи в головах людей. В том числе и людей бизнеса! Возможный полный карантин уже не только в мире, но и на территории России означает, что даже если временно приостановленные производственные процессы у нас быстро возобновятся потом с прежней скоростью - скажем, к концу апреля или к маю - то пониженный спрос на почти любую продукцию что на экспорт, что внутри страны гарантирован. Когда люди сидят по домам, какая уж тут потребительская и инвестиционная активность? Даже если мы произведём вдвое больше, кто всё это купит, в какой стране? И кто сейчас из бизнесменов, в нынешних условиях, станет вкладывать в развитие? Налоговыми каникулами для бизнеса, поддержкой наиболее страдающих отраслей, можно помочь пострадавшим предприятиям, но вряд ли можно добиться возврата хотя бы к нулевому росту. Так и так экономика, пусть на короткое время, но просядет, это неизбежно. Твитнуть Новости smi2.ru Читайте также С 20 марта Россия ограничивает авиаперевозки в ОАЭ, США и Великобританию Сегодня в 16:52 Транспорт Количество зараженных коронавирусом в РФ увеличилось до 147 Сегодня в 16:21 Государство Силуанов: утвержденный бюджет требует внесения корректив из-за коронавируса Сегодня в 15:40 Экономика и бюджет Стоимость муки и хлеба на фоне коронавируса не изменится Сегодня в 14:40 Экономика