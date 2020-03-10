Силуанов: утвержденный бюджет требует внесения корректив из-за коронавируса

В ходе рабочей встречи коллегии Федерального казначейства министр финансов РФ Антон Силуанов выразил мнение о том, что страна переживает непростой период вследствие снижения стоимости нефти и распространения коронавируса нового типа, что вызывает необходимость корректировки утвержденного бюджета («Известия»).



По мнению министра, COVID-19 представляет собой угрозу не только для здоровья граждан, но и для отдельных секторов экономики. Он отметил негативное влияние коронавируса и заявил о несоответствии реальной ситуации сформированным на этот год макроэкономическим прогнозам.



Как пояснил г-н Силуанов, фактор нефти привел к уменьшению объемов поступления при сегодняшних ценах на 3 триллиона рублей относительно запланированных, когда общий объем бюджета составляет 20 триллионов рублей. Таким образом, дефицит бюджета вынудит правительство обратиться к резервам Фонда национального благосостояния и направить средства на поддержку наиболее пострадавших в экономическом плане отраслей.



Совместно с Банком России власти РФ приняли решение принять ряд мер по финансовой поддержке отраслей экономики, особо подверженных влиянию COVID-19. Эти действия призваны обеспечить финансовую стабильность и устойчивость экономики, а также поддержать население и бюджеты регионов.