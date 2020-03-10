Главная > Экономика и бюджет

Силуанов: утвержденный бюджет требует внесения корректив из-за коронавируса

Сегодня в 15:40 Экономика и бюджет 0 125 Карина Мелова
1 Изображение

В ходе рабочей встречи коллегии Федерального казначейства министр финансов РФ Антон Силуанов выразил мнение о том, что страна переживает непростой период вследствие снижения стоимости нефти и распространения коронавируса нового типа, что вызывает необходимость корректировки утвержденного бюджета («Известия»).

По мнению министра, COVID-19 представляет собой угрозу не только для здоровья граждан, но и для отдельных секторов экономики. Он отметил негативное влияние коронавируса и заявил о несоответствии реальной ситуации сформированным на этот год макроэкономическим прогнозам.

Как пояснил г-н Силуанов, фактор нефти привел к уменьшению объемов поступления при сегодняшних ценах на 3 триллиона рублей относительно запланированных, когда общий объем бюджета составляет 20 триллионов рублей. Таким образом, дефицит бюджета вынудит правительство обратиться к резервам Фонда национального благосостояния и направить средства на поддержку наиболее пострадавших в экономическом плане отраслей.

Совместно с Банком России власти РФ приняли решение принять ряд мер по финансовой поддержке отраслей экономики, особо подверженных влиянию COVID-19. Эти действия призваны обеспечить финансовую стабильность и устойчивость экономики, а также поддержать население и бюджеты регионов.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

С 20 марта Россия ограничивает авиаперевозки в ОАЭ, США и Великобританию

Сегодня в 16:52 Транспорт

Количество зараженных коронавирусом в РФ увеличилось до 147

Сегодня в 16:21 Государство

Стоимость муки и хлеба на фоне коронавируса не изменится

Сегодня в 14:40 Экономика

Весенние школьные каникулы будут долгими

Сегодня в 13:12 Образование
Самое читаемое Самое обсуждаемое

«Аэрофлот» сокращает количество рейсов в Европу и снижает цены на полеты за границу РФ отправила системы для выявления коронавируса в Иран и страны ЕАЭС Российские банки не поддержали идею основания саморегулируемой организации Льготная ипотека сохранит свои преимущества даже при изменении банковских ставок Не помешает ли коронавирус голосованию 22 апреля?

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2020

Март

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Top.Mail.Ru