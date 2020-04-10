Регулятор не прогнозирует формальной рецессии и готов снижать ключевую ставку

В рамках пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина озвучила прогнозы регулятора относительно экономической конъюнктуры в РФ на 2020 год. По ее словам, уже к апрельскому заседанию Совета директоров ЦБ по ключевой ставке будет готов переработанный экономический прогноз на 2020-2022 гг. Пересмотр макропрогноза очевиден: существенное снижение цен на нефть и более длительный период ограничительных мер на фоне распространения коронавируса.



Сейчас же Центробанк представляет оценки, исходя из ситуации, которая складывалась за последнюю неделю. В частности, регулятор ожидает сильного спада ВВП по II квартале, и умеренного по итогам текущего года. Более того, ЦБ не видит предпосылок для формальной рецессии, а переход к росту экономики можно ожидать уже в III квартале.



Помимо этого, г-жа Набиуллина заявила, что финансовая система останется стабильной и можно ожидать расширения дезинфляционных факторов. Ввиду такой конъюнктуры, регулятор готов снижать ключевую ставку, пишет «Ъ». Вдобавок, одно из основных регуляторных решений – старт программы поддержки лизинговых компаний.



Тем не менее, ЦБ наблюдает сокращение объема входящих контрактных платежей на 18%, а сбои в поставках по контрактам отмечают 30% контрагентов.