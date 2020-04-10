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Регулятор не прогнозирует формальной рецессии и готов снижать ключевую ставку
Сегодня в 11:20 Экономика и бюджет 4 207 Иван Тихонов
В рамках пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина озвучила прогнозы регулятора относительно экономической конъюнктуры в РФ на 2020 год. По ее словам, уже к апрельскому заседанию Совета директоров ЦБ по ключевой ставке будет готов переработанный экономический прогноз на 2020-2022 гг. Пересмотр макропрогноза очевиден: существенное снижение цен на нефть и более длительный период ограничительных мер на фоне распространения коронавируса.
Сейчас же Центробанк представляет оценки, исходя из ситуации, которая складывалась за последнюю неделю. В частности, регулятор ожидает сильного спада ВВП по II квартале, и умеренного по итогам текущего года. Более того, ЦБ не видит предпосылок для формальной рецессии, а переход к росту экономики можно ожидать уже в III квартале.
Помимо этого, г-жа Набиуллина заявила, что финансовая система останется стабильной и можно ожидать расширения дезинфляционных факторов. Ввиду такой конъюнктуры, регулятор готов снижать ключевую ставку, пишет «Ъ». Вдобавок, одно из основных регуляторных решений – старт программы поддержки лизинговых компаний.
Тем не менее, ЦБ наблюдает сокращение объема входящих контрактных платежей на 18%, а сбои в поставках по контрактам отмечают 30% контрагентов.
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Как Вы оцениваете прогнозы ЦБ по ВВП и инфляции на фоне распространения коронавируса и введения ограничительных мер?
Оценить прогноз ЦБ по ВВП России на 2020 год можно только как весьма оптимистичный. Да, мы имеем достаточно размытые формулировки, что по итогам года положительной динамики ВВП год к году сохранить не удастся. Но уже сейчас большинство прогнозов по России сходятся в просадке ВВП от минус 1,5% до минус 4%. Но в дальнейших формулировках просчитываются ожидания ЦБ, если предположить, что регулятор не ожидает формальной рецессии. Вероятнее всего в прогнозы закладывается достаточно сильный отскок по товарным рынкам и в первую очередь по углеводородам. Других точек роста в российской действительности предположить сложно, ведь нас ждет волна отложенных банкротств по ритейлу, туризму, гостиничному, да и банковскому сектору. Уверен, что ЦБ рассчитывает среднюю цену нефти по итогу 2020 года в районе 40-45 долларов за баррель, в отличии большинства агентств, которые в базовом сценарии прогнозируют цену нефти 35 долларов.
Как Вы оцениваете прогнозы ЦБ по ВВП и инфляции на фоне распространения коронавируса и введения ограничительных мер?
Прогнозы ЦБ по инфляции, скорее всего, можно оценить как реалистичные - шоковые изменения в экономике уже сегодня затронули значительное число компаний и работников, так что ожидать роста инфляции как со стороны факторов спроса (покупательная способность), так и со стороны предложения (необходимость резкого роста объема ликвидности для поддержания инвестиционных намерений компаний) не приходится. К тому же, даже если правительство распечатает ФНБ и предпримет ряд др. мер денежно-финансовой поддержки экономики, профицит бюджета и достаточно значительный объем ФНБ являются гарантией того, что инфляцию удастся удержать в области этих значений.
Что же касается ожидаемого спада, то, скорее всего, он будет гораздо более значительным во 2 квартале, после чего существует развилка, которая будет зависеть от двух пока не поддающихся учету обстоятельств - ситуация в мировой экономике и адекватность антикризисных действий российского правительства. В оптимистическом варианте (быстрое восстановление американской и китайской экономик, снятие барьеров на передвижение товаров и людей до конца лета; переход российского правительства от попыток "заговорить" рецессию к активным мерам денежной поддержки фирм и домохозяйств) можно ожидать по итогам года спада в размере 1-3 %. В негативном - ухода падения ВВП в область двузначных чисел.
Как Вы оцениваете прогнозы ЦБ по ВВП и инфляции на фоне распространения коронавируса и введения ограничительных мер?
Позитивный настрой ЦБ РФ по поводу восстановления ВВП и небольшой инфляции к концу года в рамках 3% мягко говоря кажется довольно странным, несмотря на все определения того, что считать экономическим спадом, стагнацией и т.д. Резкое снижение ВВП прогнозируется во всем мире, включая всех наших основных торговых партнёров: одно это уже является очевидным признаком снижения экономической деятельности и в нашей стране. Безусловно, хотелось бы выглядеть независимой от другого мира экономикой, но факт остаётся фактом - глобализация привела к полной зависимости большинства стран друг от друга. На сегодняшний день спад ВВП по миру прогнозируется в 10-11%, но эта цифра может ещё показаться и не настолько удручающей в сравнении с той действительностью, которая нас ждёт.
Если говорить о российской экономике, то уже сейчас прослеживается снижение объемов экспорта при неизменном объеме импорта (87,8 млрд долларов экспорта в 1 квартале 2020 года против 102.6 млрд долларов в 1 квартале прошлого года). Таким образом, очевидно снижение объёмов экспорта на текущий момент на 14%, а впереди нас ждут реалии, связанные с поставками нефтепродуктов по новым ценам, что означает резкое снижение доходов бюджета, а значит дополнительную девальвацию рубля.
Более того, приток каких-либо иностранных инвестиций в российскую экономику резко снизился за последние два месяца, что объяснимо с учётом сложившейся ситуации. А дальше нас ждёт банкротство большого количества малых и средних предприятий без усиленной поддержки бизнеса государством, а значит рост безработных. Мы также не учитываем ситуацию с приезжими гастарбайтерами, многие из которых остались на сегодняшний день без средств к существованию, а это одновременно и экономический и дополнительный социальный фактор для общества. Что касается инфляции, то и здесь стоит учитывать фактор девальвации российского рубля, а значит и повышения цен на импортные товары в магазинах. Конечно, автомобиль покупается не каждый день, а вот продукты питания нужны всегда, поэтому прогноз незаметного роста инфляции кажется большим лукавством. Ясно одно, без структурных изменений в реальном секторе экономики удержать сложившуюся ситуацию на этот раз не получится: зависимость от экспорта нефти и импорта других товаров становится накладным для кошелька российского обывателя.
Как Вы оцениваете прогнозы ЦБ по ВВП и инфляции на фоне распространения коронавируса и введения ограничительных мер?
В целом можно отметить, что прогнозы ЦБ по ВВП и инфляции являются слишком оптимистичными. То, что с третьего квартала экономика России перейдет к «восстановительному росту» является нереальным прогнозом. Экономический спад прогнозируют во всем мире, в том числе и в странах с развитой экономикой. За счёт каких инструментов и рычагов возможен «восстановительный рост» в России, вообще не понятно. Мировые цены на сырьё падают, объёмы российского экспорта снижаются, предприятия не работают, большая часть населения страны остаётся или останется, фактически без средств к существованию. Это лишь часть того, что происходит в настоящее время. В перспективе будет массовое банкротство предприятий, особенно в среднем и малом бизнесе, сокращение зарплат, снижение платежеспособности населения, рост безработицы и социальная напряжённость.
Рост инфляции тоже не удастся избежать. Курс рубля то снижается, то растет. Импортные товары и сырьё по-прежнему занимают высокую долю на российском рынке. Кроме этого, страны вводят ограничительные меры на экспорт по ряду товарных позиций, что неизбежно приведёт к росту цен, как на международном рынке, так и на внутренних рынках.
Правительству уже необходимо применять реальные меры для поддержки экономики страны. Отсрочка налоговых и других платежей ни к чему не приведёт, а потом за счет чего платить? Льготные кредиты когда-то надо будет отдавать.