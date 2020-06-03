Михаил Мишустин рассказал, во сколько обойдется восстановление экономики

В рамках рабочей онлайн-встречи с президентом РФ Владимиром Путиным премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что реализация плана восстановления российской экономики обойдется в 5 трлн рублей за 2 года. Глава правительства добавил, что к концу периода восстановления государство должно выйти «на устойчивый рост экономики, превышающий докризисный уровень».



Владимир Путин заявил, что уже ознакомился с планом правительства и дал добро на то, чтобы взять документ за основу. Он добавил, что правительство и ведомства «действительно провели большую, серьезную работу».



План восстановления экономики РФ предполагает 3 этапа реализации: до конца III квартала текущего года требуется стабилизировать ситуацию, до II квартала 2021 года нужно завершить процесс восстановления экономики, а в III-IV квартале 2021 года планируется выйти на устойчивую траекторию роста экономики, пишут «Известия». Документ включает в себя порядка полутысячи мероприятий в девяти разделах.



Напомним, подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики глава государства поручил 11 мая. План нацелен на выход на устойчивую траекторию экономического роста, увеличения реальных доходов населения на основании использования современных технологий, цифровизации, а также новых возможностей рынка труда.