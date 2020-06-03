Михаил Мишустин рассказал, во сколько обойдется восстановление экономики

В рамках рабочей онлайн-встречи с президентом РФ Владимиром Путиным премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что реализация плана восстановления российской экономики обойдется в 5 трлн рублей за 2 года. Глава правительства добавил, что к концу периода восстановления государство должно выйти «на устойчивый рост экономики, превышающий докризисный уровень».
Владимир Путин заявил, что уже ознакомился с планом правительства и дал добро на то, чтобы взять документ за основу. Он добавил, что правительство и ведомства «действительно провели большую, серьезную работу».
План восстановления экономики РФ предполагает 3 этапа реализации: до конца III квартала текущего года требуется стабилизировать ситуацию, до II квартала 2021 года нужно завершить процесс восстановления экономики, а в III-IV квартале 2021 года планируется выйти на устойчивую траекторию роста экономики, пишут «Известия». Документ включает в себя порядка полутысячи мероприятий в девяти разделах.
Напомним, подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики глава государства поручил 11 мая. План нацелен на выход на устойчивую траекторию экономического роста, увеличения реальных доходов населения на основании использования современных технологий, цифровизации, а также новых возможностей рынка труда.
Еще до начала пандемии и последовавших самоизоляции и карантина, в сравнительно благополучном 2017 году, Всемирный Банк опубликовал доклад «Комплексная оценка богатства России с 2000 по 2017 годы». В этом докладе отмечалось, что национальное богатство страны на 20% состоит из природного капитала,33% формирует произведенный капитал и на долю человеческого капитала приходилась приятная наибольшая часть- 46%. Однако, в среднем в странах ОЭСР эта доля достигает 70%. Аналитики Всемирного банка прогнозировали, что для того чтобы догнать другие страны, России потребуется почти 100 лет»! События последних месяцев научили нас критически относиться к поражающим воображение прогнозам и внимательно оценивать реальные действия. В реализации плана по восстановлению российской экономики поражают не цифры (5 трлн.рублей и 2 года реализации),а необходимость соединить прагматичный подход восстановления действующего уровня и главную задачу-увеличения человеческого капитала. Цель пост- карантинного развития заключается не в реставрации старой структуры бизнеса. Несколько месяцев вынужденного пребывания на удаленной работе сделали для развития цифровизации во много больше прежние программы и планов мероприятий. Уже нет нужды возвращаться в офисы полностью и значит материальный капитал будет цениться все меньше. Основные средства необходимо потратить на закрепление и развитие новых навыков и формирование новых компетенций. Если через 2 планируемых года доля человеческого капитала достигнет искомых 70%, понесенные государством затраты, окажутся удачными инвестициями, которые принесут выгоду всем.