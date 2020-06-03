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Цены на нефть постепенно возвращаются к докризисным показателям

Сегодня в 11:11 Экономика и бюджет 0 177 Иван Тихонов
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Согласно данным Лондонской биржи, по состоянию на 4:30 МСК сегодня, 3 июня, баррель нефти марки Brent с поставками в августе достиг ценника в 40.36 долларов США, продемонстрировав прирост в 2% к стоимости закрытия предыдущих торгов. Одновременно с этим повысилась стоимость барреля нефти марки WTI с расчетами поставок в июле – до 37.81 долларов США, пишет РБК; это на 2.7% больше, нежели на закрытии предыдущих торгов.

Аналитики отмечают, что цена нефти Brent поднялась выше 40 долларов за баррель впервые с 6 марта, когда страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении сделки по сокращению добычи сырья. Как результат, в марте нефть подешевела практически в два раза. Удешевлению нефти «поспособствовало» снижение спроса на фоне пандемии коронавируса.

В преддверии нового заседания стран-участниц ОПЕК+ инвесторы надеются на продолжение сделки по сокращению добычи нефти. В апреле государствам все же удалось достигнуть договоренностей, которые могут быть продлены еще на 1-3 месяца.
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