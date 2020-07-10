Минфин предлагает оптимизировать расходы федерального бюджета в ближайшие годы

Министерство финансов обнародовало программу федерального бюджета до 2023 года. Основная инициатива – оптимизация расходов бюджета в 2021-2023 гг.



Так, министерство предлагает на 10% сократить расходы по более чем 50 статьям (незащищенная часть бюджетных ассигнований). В частности, Минфин планирует отказаться от индексации зарплат чиновников и отложить реформу оплаты труда федеральных госслужащих на период после 2023 года. Об этом пишет РБК, ссылаясь на методику расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на грядущие 3 года.



Инициативы не коснутся дотаций региональным бюджетам, на содержание судебной системы, обслуживание госдолга и межбюджетные трансферты внебюджетным фондам. Тем временем, суммарное сокращение бюджетных ассигнований в 2021 году может составить 1.428 трлн рублей (включая 856.4 млрд рублей экономии за счет оптимизации бюджетных расходов и 365.3 млрд рублей за счет переноса расходов на 2020 год). В 2022 году уменьшение объема ассигнований бюджета оценивается в 1.892 трлн рублей, в 2023-м — в 1.364 трлн, следует из документа Минфина.



В общей сложности за счет оптимизации расходных статей бюджетные ассигнования будут урезаны на 856.4 млрд рублей в 2021 году, на 846.7 млрд в 2022 году и на 833.2 млрд в 2023 году. Суммарное снижение нерасписанных расходов составит 258.2 млрд рублей в 2021 году, 192 млрд в 2022-м и 198.2 млрд в 2023-м, следует из документов ведомства. В 2021 году текущим законом предусмотрены общие бюджетные расходы на 21.2 трлн рублей, в 2022-м — на 22.4 трлн.