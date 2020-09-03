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4,95 миллиарда на дорожные покрытия в регионах

Сегодня в 14:42 Экономика и бюджет 0 89 Карина Мелова
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Как уведомил 2 сентября пресс-центр Кабинета министров, по указу, выданному главой правительства Михаилом Мишустиным, в текущем году в процессе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» и госпрограммы «Развитие транспортной системы» 4,95 миллиарда рублей из государственного бюджета должно быть потрачено на развитие дорожных покрытий в субъектах Российской Федерации. «В целом это поможет улучшить транспортную ситуацию в регионах, увеличить пропускную способность уже существующих дорог и своевременно завершить строящиеся объекты», – уверены в Кабмине.

В соответствии с обнародованными сведениями, выделенные денежные средства нацелены на ремонт существующих, а также на строительство новых дорог. На финансирование этих работ правительством могут рассчитывать Волгоградская, Вологодская, Кемеровская, Мурманская, Новосибирская, Тамбовская, Тюменская, Челябинская области, Ненецкий АО, Хабаровский край и республики Башкортостан, Марий Эл, Тыва и Северная Осетия – Алания.

Так, ожидается, что в 2020 г. будет восстановлено приблизительно 110 километров автомагистралей, доведено до конца строительство дороги в Мурманской области, увеличены темпы реконструкции туннеля в Северной Осетии.

Правительство потребовало составить отчет о потраченных средствах до 1 февраля 2021 г.
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