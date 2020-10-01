ГД рассмотрит правительственный проект бюджета на 2021-2023 гг.

Кабмин представил на рассмотрение депутатов Госдумы проект бюджета на 2021-2023 годы. Об это сообщил журналистам лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.



«Сегодня правительство внесло бюджет на 2021 и на два последующих года в Государственную Думу. И мы начнем рассмотрение это бюджета. Мы уже ознакомились с частью того, что внесено», - цитируют слова г-на Миронова РИА Новости.



Правительственный проект предполагает сохранение дефицита бюджета на весь трехлетний период из-за растущих расходов на фоне пандемии коронавируса.



Согласно ранее рассмотренному правительством законопроекту, в 2021-2023 годах на фоне ожидаемого восстановления экономической активности прогнозируется рост доходов федерального бюджета в номинальном выражении с 17.844 триллиона рублей в 2020 году до 18.761 триллиона в 2021 году (+5.1%); до 20.637 триллиона в 2022 году (+10%) и до 22.263 триллиона рублей в 2023 году (+7.9%). Одновременно с этим ожидается, что расходы с 22.561 триллиона рублей в 2020 году сократятся до 21.517 триллиона в 2021 году, а потом вырастут до 21.888 триллиона в 2022 году и до 23.675 триллиона рублей в 2023 году.



По отношению к ВВП доходы бюджета сократятся с 16.7% ВВП в 2020 году до 16.2% ВВП в 2021 году, а затем будут постепенно расти до 16.6% ВВП в 2022 году и 16.8% ВВП в 2023 году, пишут РИА Новости. При этом прогнозируется снижение расходов с 21.1% ВВП в 2020 году до 18.6% в 2021 году, до 17.6% в 2022 году и до 17.8% ВВП к 2023 году. В этот трехлетний период дефицит федерального бюджета ожидается в 2021 году на уровне 2.4% ВВП, в 2022 году – 1% ВВП, в 2023 году – 1.1% ВВП. Основными источниками финансирования дефицита будут государственные заимствования: 2.94 триллиона рублей в 2021 году, 1.87 триллиона – в 2022 году, 2.39 триллиона – в 2023 году.