В Кремле назвали пандемию коронавируса беспрецедентным вызовом экономике страны

В рамках интервью журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пандемия коронавируса является беспрецедентным вызовом для экономики страны. Отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают нынешнюю экономическую конъюнктуру, г-н Песков сказал (цитата по «Прайм»): «Трудно сказать, потому что мы с вами столкнулись с достаточно беспрецедентным вызовом, имеется в виду пандемия, которая помимо основной угрозы для здоровья людей, конечно, имеет неизбежные последствия для глобальной экономики, и каждая страна также сталкивается с последствиями в плане своей национальной экономики. Эти трудности, к сожалению, не проходят и мимо нас, поэтому, безусловно, это дополнительный груз».



Представитель Кремля добавил, что от работ руководства страны и от работы правительства будет зависеть, насколько эффективно государство справится с вызовом.



«Ситуация весьма непростая, она непростая во всем мире, во всех странах мира, много негативных последствий. И здесь, конечно, каждая страна самостоятельно реализует свои антикризисные планы», — заключил он.