В ФНС предложили использовать электронный документооборот

Даниил Егоров, возглавляющий Федеральную налоговую службу, выступил в Совете Федерации с инициативой по поводу перехода с бумажного на электронный документооборот в государстве, что, по мнению руководства ФНС, привнесет дополнительные 1,34 % ВВП в экономику России.



Так, налоговая служба предлагает создать специальную электронную инфраструктуру для налаживания связи между плательщиками налогов и госорганами, а также непосредственно между компаниями (ист.: «Прайм»).



«Мы отдали нашу модель, которая одобрена правительством, в РАНХиГС. И они посчитали, что это сократит издержки бизнесу на такой объем, что мы сможем прибавить к ВВП 1,34 %. За счет того, что это отсутствие хранения, а у нас миллионы квадратных метров тратятся на хранение бумажных носителей, это отсутствие затрат на ксероксы, точность данных, вбивание данных, передачи этих бумажных носителей – все это сократится», – заявил г-н Егоров и добавил, что описанный порядок взаимодействия сделает схему получения государством необходимой информации о компаниях более простой и сформирует базу для передачи ФНС всех налоговых расчетов. Планируется, что в будущем, имея доступ к данным компаний, налоговая служба будет самостоятельно выполнять расчеты по налогам.