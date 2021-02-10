В ФНС предложили использовать электронный документооборот

Даниил Егоров, возглавляющий Федеральную налоговую службу, выступил в Совете Федерации с инициативой по поводу перехода с бумажного на электронный документооборот в государстве, что, по мнению руководства ФНС, привнесет дополнительные 1,34 % ВВП в экономику России.
Так, налоговая служба предлагает создать специальную электронную инфраструктуру для налаживания связи между плательщиками налогов и госорганами, а также непосредственно между компаниями (ист.: «Прайм»).
«Мы отдали нашу модель, которая одобрена правительством, в РАНХиГС. И они посчитали, что это сократит издержки бизнесу на такой объем, что мы сможем прибавить к ВВП 1,34 %. За счет того, что это отсутствие хранения, а у нас миллионы квадратных метров тратятся на хранение бумажных носителей, это отсутствие затрат на ксероксы, точность данных, вбивание данных, передачи этих бумажных носителей – все это сократится», – заявил г-н Егоров и добавил, что описанный порядок взаимодействия сделает схему получения государством необходимой информации о компаниях более простой и сформирует базу для передачи ФНС всех налоговых расчетов. Планируется, что в будущем, имея доступ к данным компаний, налоговая служба будет самостоятельно выполнять расчеты по налогам.
Реализацию государственного проекта по формированию электронного документооборота можно только приветствовать. Использование «бумажных» технологий, характерных для предыдущих столетий является не просто анахронизмом, но и очевидно существенно замедляет развитие отечественной экономики. То, что новая система, снижающая транзакционные издержки, вводится на базе налоговой службы также является положительным фактором, поскольку характеризует цивилизованные отношения государства и бизнеса.
Сколько именно процентов это может добавить к ВВП вопрос конечно дискуссионный, но такая положительная связь может стать дополнительным аргументом для лиц, принимающих решения и возможно не полностью уверенных в преимуществах цифровизации.
Со временем полная прозрачность деятельности бизнеса для государства скорее всего потребует корректировки налогового законодательства, но это уже дело следующего этапа понимания развития экономики. И конечно, в целях снижения затрат на разработку и внедрение самой системы полезно было бы, чтобы программное обеспечение для неё разрабатывала частная компания, выбранная по итогом открытого конкурса.
Предложения от ФНС - совсем не про рост ВВП. На самом деле всем налогоплательщикам предлагается устроить "финансовый стриптиз", т.е. раскрыть все операции специальным операторам, которые без вопросов передадут данные по первому требованию налоговиков (независимо от законности такого требования). Глава ФНС в интервью "Коммерсанту" 20.11.2020 проговорился, что "все наши действия направлены на то, чтобы оказаться рядом с первичными данными как можно раньше".
В случае реализации этого замысла собираемость налогов точно вырастет, а вот количество налогоплательщиков - сильно сократится. Не секрет, что многие предприниматели балансируют на грани минимальной рентабельности только за счет недоплат в бюджет. При предлагаемой системе им - не жить, их работникам - не работать. А вопрос про обеспечение всех налогоплательщиков техническими средствами формирования/передачи документов спецоператорам никто не просчитывал. Сейчас такими каналами обладают только плательщики НДС. Если такая обязанность будет уже для всех, налогоплательщикам предстоят постоянные затраты на обслуживание программ, ЭЦП и т.д. Точно ли "бумага" дороже? И для чего - бюджету помогать себе в ущерб? Уход в "черный" сектор экономики будет массовым, а те, у кого и это не получится, пополнят ряды безработных. Больше будет людей, которым и терять нечего, и свободного времени время для того, чтобы задавать власти вопросы "с улицы" - в достатке. Но это уже в процентах ВВП не измеришь.
Поэтому "прогрессивным" предложение ФНС могут посчитать только те, у кого есть желание создать в стране революционную ситуацию. Было же такое не раз, и "прогрессивные" результаты не все забыли.