Правительство дополнительно выделяет 2,7 миллиарда рублей на бесплатные медикаменты для заразившихся коронавирусом

Глава кабмина РФ распорядился дополнительно выделить 2,7 миллиарда рублей на снабжение медицинскими препаратами лечащихся дома пациентов с коронавирусом.



Так, во вторник, 16 марта, правительственная пресс-служба обнародовала следующую информацию: «Еще 2,7 млрд рублей будет выделено регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин».



Вышеуказанный документ предписывает направить средства на закупку лекарств, выдаваемых по рецепту врача на безоплатной основе больным, проходящим терапию в домашних условиях под наблюдением доктора. Таким пациентам с целью предупреждения тяжелого течения болезни назначают комбинированные схемы лечения.



Прежде на обеспечение больных лекарствами кабмин выделил свыше 10,7 миллиарда рублей (ист.: ТАСС).