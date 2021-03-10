Главная > Экономика и бюджет

Правительство дополнительно выделяет 2,7 миллиарда рублей на бесплатные медикаменты для заразившихся коронавирусом

16 марта в 13:07 Экономика и бюджет 0 303 Карина Мелова
1 Изображение

Глава кабмина РФ распорядился дополнительно выделить 2,7 миллиарда рублей на снабжение медицинскими препаратами лечащихся дома пациентов с коронавирусом.

Так, во вторник, 16 марта, правительственная пресс-служба обнародовала следующую информацию: «Еще 2,7 млрд рублей будет выделено регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин».

Вышеуказанный документ предписывает направить средства на закупку лекарств, выдаваемых по рецепту врача на безоплатной основе больным, проходящим терапию в домашних условиях под наблюдением доктора. Таким пациентам с целью предупреждения тяжелого течения болезни назначают комбинированные схемы лечения.

Прежде на обеспечение больных лекарствами кабмин выделил свыше 10,7 миллиарда рублей (ист.: ТАСС).
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

СберБанк определил субъекты РФ с самым доступным жильем

16 марта в 15:02 Жилая недвижимость

Обнаружен новый, теперь «французский», штамм коронавируса

16 марта в 14:17 Медицина

Льготная ипотека уже не пользуется былой популярностью в отдельных регионах

16 марта в 12:22 Жилая недвижимость

Пошлины на экспорт нефти увеличатся в апреле

15 марта в 15:15 Экономика
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Россия опять сменила своего посла в Белоруссии Правительство будет контролировать стоимость потребительских товаров и услуг Безработица отступает Сети Twitter кислород перекрыли не полностью Внесены изменения в порядок назначения соцвыплат на детей от 3 до 7 лет

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Март

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Top.Mail.Ru