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Необъяснимые сверхдоходы чиновников будут идти в пользу государства

19 мая в 14:32 Экономика и бюджет 0 418 Карина Мелова
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Нижняя палата СФ РФ в первом чтении одобрила законопроект, допускающий перевод в доход государства денежных средств необъяснимого происхождения на банковских счетах чиновников. Теперь документ предстоит рассмотреть российскому правительству.

Законопроект предписывает изымать со счета должностного лица деньги, сумма которых превышает доход госслужащего за три года, если их владелец не имеет рационального объяснения их происхождения.

Вдобавок вышеназванным документом Генеральная прокуратура Российской Федерации наделяется полномочиями проверять правдивость информации о происхождении денег на счетах госчиновников, их супругов и несовершеннолетних детей в кредитных организациях.

Согласно документу, нижняя граница суммы, не требующей дополнительного объяснения происхождения, установлена на отметке 10 000 рублей.
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