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Кудрин: бедность в РФ можно преодолеть за 3–4 года

25 мая в 12:38 Экономика и бюджет 0 448 Карина Мелова
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Беседуя с журналистом издания «Известия», председатель Счетной палаты Алексей Кудрин выразил убежденность в том, что уровень бедности в РФ реально в 2 раза уменьшить за три-четыре года, прибегнув к такой мере, как адресная соцподдержка малоимущих граждан.

По мнению г-на Кудрина, рациональным решением будет установление условий для назначения получателей помощи, например, определение имущественного ценза. Он разъясняет: «Нужно внедрять больше адресности, в том числе учитывая имущественный ценз. Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты. Если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни».

В соответствии с требованиями, в имущество обладающей правом на выплаты на детей в возрасте 3–7 лет семьи может входить жилой дом, квартира, дача, участок земли, гараж, машина, мотоцикл, трактор и лодка. При этом не учитываются непригодное для проживания жилье, предоставленные по программе социальной поддержки участки и квартиры, а также дальневосточные гектары.
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