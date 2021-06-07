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Правительство составило план реализации энергетической стратегии России на следующие 15 лет

Сегодня в 14:09 Экономика и бюджет 0 120 Карина Мелова
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Кабинет министров РФ утвердил план реализации энергетической стратегии государства на следующие 15 лет. Об этом в ходе рабочей встречи с коллегами 7 июня уведомил премьер-министр Михаил Мишустин.

При составлении плана, вовлекающего свыше 130 мероприятий и затрагивающего все области топливно-энергетического комплекcа России, включая добычу ресурсов и обеспечение жилья граждан энергией и теплом, учитывалось поручение президента Владимира Путина.

«Под каждую задачу предложен свой комплекс мероприятий. Среди них – наращивание производства сжиженного природного газа до 140 миллионов тонн; создание центров по его перевалке, хранению и торговле; открытие полигонов низкоуглеродного производства водорода; развитие зарядной инфраструктуры для автомобилей, а также вовлечение в разработку трудноизвлекаемых запасов нефти и газа», – разъяснил глава Кабмина.

По словам г-на Мишустина, большинство мер планируется принять в следующие 1,5 года. Помимо прочего, подготовленная стратегия предполагает достижение в среднесрочном периоде таких существенных для развития государства целей, как наращивание производства СПГ, добычи нефти и газового конденсата в Восточной Сибири, в дальневосточном регионе и в Арктической зоне, доли собственного или локализованного передового технологического оборудования, а также увеличение объем экспорта в страны АТР.
По материалам ТАСС
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