Правительство составило план реализации энергетической стратегии России на следующие 15 лет

Кабинет министров РФ утвердил план реализации энергетической стратегии государства на следующие 15 лет. Об этом в ходе рабочей встречи с коллегами 7 июня уведомил премьер-министр Михаил Мишустин.



При составлении плана, вовлекающего свыше 130 мероприятий и затрагивающего все области топливно-энергетического комплекcа России, включая добычу ресурсов и обеспечение жилья граждан энергией и теплом, учитывалось поручение президента Владимира Путина.



«Под каждую задачу предложен свой комплекс мероприятий. Среди них – наращивание производства сжиженного природного газа до 140 миллионов тонн; создание центров по его перевалке, хранению и торговле; открытие полигонов низкоуглеродного производства водорода; развитие зарядной инфраструктуры для автомобилей, а также вовлечение в разработку трудноизвлекаемых запасов нефти и газа», – разъяснил глава Кабмина.



По словам г-на Мишустина, большинство мер планируется принять в следующие 1,5 года. Помимо прочего, подготовленная стратегия предполагает достижение в среднесрочном периоде таких существенных для развития государства целей, как наращивание производства СПГ, добычи нефти и газового конденсата в Восточной Сибири, в дальневосточном регионе и в Арктической зоне, доли собственного или локализованного передового технологического оборудования, а также увеличение объем экспорта в страны АТР.

По материалам ТАСС