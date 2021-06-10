Мишустин: доходы федеральной казны в первом квартале существенно превысили ожидания

Как сообщил на заседании Кабмина в четверг, 10 июня, премьер-министр Михаил Мишустин, доход в федеральный бюджет Российской Федерации в первом квартале текущего года существенно превысил ожидания. В то же время наблюдается тенденция уменьшения зависимости от нефтегазовых доходов.



«Поступления доходов существенно превысили прогноз. Они выросли почти до 5,3 триллиона рублей. Причем доля нефтегазовых поступлений уменьшилась до 30,5 %, а значит, зависимость от сырьевой составляющей продолжает сокращаться», – сказал г-н Мишустин, добавив, что беспрецедентный пакет мер поддержки, предпринимаемых правительством в период пандемии в соответствии с распоряжением главы государства, оказал положительное влияние на развитие экономики, вследствие чего начался рост потребительского спроса и занятости, уменьшилась безработица в стране, увеличилась доля жилищного строительства (во многом благодаря повсеместной поддержке ипотечного кредитования).



Председатель кабмина также подчеркнул возвращение к прежним показателям бизнес-активности, включая деятельность секторов, наиболее пострадавших во время пандемии.