Главная > Экономика и бюджет

Мишустин: доходы федеральной казны в первом квартале существенно превысили ожидания

10 июня в 14:26 Экономика и бюджет 0 219 Карина Мелова
1 Изображение

Как сообщил на заседании Кабмина в четверг, 10 июня, премьер-министр Михаил Мишустин, доход в федеральный бюджет Российской Федерации в первом квартале текущего года существенно превысил ожидания. В то же время наблюдается тенденция уменьшения зависимости от нефтегазовых доходов.

«Поступления доходов существенно превысили прогноз. Они выросли почти до 5,3 триллиона рублей. Причем доля нефтегазовых поступлений уменьшилась до 30,5 %, а значит, зависимость от сырьевой составляющей продолжает сокращаться», – сказал г-н Мишустин, добавив, что беспрецедентный пакет мер поддержки, предпринимаемых правительством в период пандемии в соответствии с распоряжением главы государства, оказал положительное влияние на развитие экономики, вследствие чего начался рост потребительского спроса и занятости, уменьшилась безработица в стране, увеличилась доля жилищного строительства (во многом благодаря повсеместной поддержке ипотечного кредитования).

Председатель кабмина также подчеркнул возвращение к прежним показателям бизнес-активности, включая деятельность секторов, наиболее пострадавших во время пандемии.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Мурашко взывает к наращиванию темпов формирования популяционного иммунитета к Covid-19

10 июня в 13:11 Медицина

Сегодня восстанавливается сообщение по воздуху РФ с 8 странами

10 июня в 12:19 Туризм

Стало известно о месте встречи Путина и Байдена

10 июня в 11:40 Внешняя политика

Лавров: дедолларизация в России не предполагает полного отказа от этой валюты

9 июня в 14:19 Финансы
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Набиуллина: наращивание темпов инфляции в РФ станет препятствием для экономического развития Обвал биткойна из-за публикации Илона Маска Греф от саммита глав США и РФ многого не ждет В скором будущем специальное мобильное приложение позволит управлять материнским капиталом Мурашко озвучил цену прививочного препарата «Спутник V»

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Июнь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Top.Mail.Ru