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Минфин: бюджет не пострадает от запрета на экспорт бензина

30 июля в 12:11 Экономика и бюджет 0 534 Карина Мелова
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Известно, что Кабмин рассматривает вариант введения временного запрета на экспорт бензина, при этом заместитель министра финансов Алексей Сазанов уверен в отсутствии риска уменьшения доходов в бюджет в формате пошлины на экспорт нефтепродуктов (ист.: ТАСС).

«Если экспорт бензина сократится, то увеличится поступление акцизов. Потому что, если бензин не идёт на экспорт, то он идет на внутренний рынок, где платится акциз. Поэтому мы не ожидаем в связи с этим каких-то выпадающих доходов», – пояснил он.

Прежде министр энергетики Николай Шульгинов делился сведениями об изучении подконтрольным ему ведомством возможности ограничения вывоза бензина из России в случае дальнейшего возрастания оптовой стоимости топлива. Решение по данному вопросу могут вынести после 30 июля.

Как свидетельствует Федеральная таможенная служба, нефтяные компании РФ урезали экспорт бензина в мае этого года до $235 миллионов, то есть на 24,9 %, если сравнивать с аналогичным периодом минувшего года. В то же время объемы сократились до 407,6 тыс. тонн (на 30,6 %).
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