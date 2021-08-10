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650 миллионов рублей из бюджета направлено на приобретение концентраторов кислорода для медучреждений 20 регионов

23 августа в 14:20 Экономика и бюджет 0 326 Карина Мелова
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В понедельник, 23 августа, в ходе оперативного совещания со своими заместителями председатель правительства Михаил Мишустин уведомил о выделении кабинетом министров свыше 650 миллионов рублей на приобретение концентраторов кислорода для медицинских учреждений 20 регионов.

В частности, премьер-министр заявил: «Правительство направило свыше 650 млн рублей на закупку концентраторов кислорода для больниц 20 субъектов Российской Федерации. Там, [где] ситуация с ними наиболее сложная. Важно поддерживать запас кислорода на достаточном уровне. Региональные власти должны заранее планировать потребность и особенно внимательно контролировать состояние оборудования – от этого зависит жизнь людей».

Г-н Мишустин полагает, что во время пандемии коронавируса увеличилась потребность медорганизаций в кислороде, так как он выполняет ключевую роль в лечении больных с тяжелой формой заболевания (ист.: ТАСС).
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