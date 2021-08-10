Государственный долг РФ перешагнул порог в 20 триллионов рублей

В оперативном докладе Счетной палаты идет речь о том, что за первые 6 месяцев текущего года рост государственного долга РФ составил 20,4 триллиона рублей, то есть 7,8 %, соответствующих 17,7 % ВВП. При этом расходы федерального бюджета на обслуживание этого долга достигли 506,1 миллиарда рублей (42 % показателя СБР).



Внутренний долг России прибавил 9,7 % и стал равен 16,18 триллиона рублей. Его доля в общей сумме государственного долга увеличилась до 79,3 % (на 1,4 п. п.). В то же время наблюдается рост внешнего госдолга на 3,2 % (до $58,54 миллиарда).



В целом экономика Российской Федерации восстанавливается быстрее, чем предвидели эксперты. Наращивание ВВП во втором квартале текущего года достигло 10,3 %, суммарно за 6 месяцев – 4,8 %. «Во II квартале 2021 года на динамику социально-экономических показателей оказывала влияние низкая база прошлого года, из-за чего отмечается резкий рост по большинству макроэкономических показателей», – разъясняют в Счетной палате.