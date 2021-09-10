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45 миллиардов рублей из бюджетных средств будет нацелено на ликвидацию аварийного жилья

13 сентября в 12:02 Экономика и бюджет 0 370 Карина Мелова
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Официальный ресурс администрации президента Российской Федерации обнародовал поручение главы государства Владимира Путина о направлении 45 миллиардов рублей из бюджета на ликвидацию аварийного жилья в 2022 году.

Установленный срок выполнения поручения – 1 октября 2021 года. Список поручений В. Путин одобрил по завершении II этапа XX съезда «Единой России», имевшего место 24 августа.

После выдвижения президентом инициативы о выделении средств 24 августа 25 числа того же месяца кабмин направил из резервного фонда 19,7 миллиарда рублей на форсированное расселение людей из аварийного жилья, а также на сооружение объектов инфраструктуры.

Напомним, программа расселения людей из аварийного жилья, отнесенного к данной категории до 1 января 2017 года, развернута в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и будет действовать до начала 2025 года. В соответствии с условиями программы, предполагается расселить 530 900 человек из 9,54 миллиона квадратных метров непригодной для проживания жилплощади.
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