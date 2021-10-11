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Президент подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год
Сегодня в 14:21 Экономика и бюджет 0 123 Карина Мелова
Официальный портал правовой информации обнародовал свидетельство того, что политический лидер РФ Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год.
Согласно документу, доход в бюджет за минувший год равен 18 719 миллиардов рублей. Эта сумма меньше прогнозируемой на 1 874 млрд руб. При этом нефтегазовые доходы составили 5235,2 миллиарда рублей, ненефтегазовые – 13 483,8 миллиарда рублей, налоговые – 13,5 триллиона рублей, неналоговые – 5,1 триллиона рублей.
Если сравнивать с позапрошлым годом, расходы федерального бюджета увеличились на 25,3 процента до 22,8 триллиона рублей. Сумма правительственного резервного фонда выросла до четырех с половиной триллионов рублей, из них 2,8 триллиона выделяются для предупреждения и ликвидации последствий коронавируса и для поддержки стабильности наиболее пострадавших секторов экономики.
В проект бюджета на следующий год кабмин заложил профицит, соответствующий 1 % ВВП, на 2023 г. – 0,2 %, 2024 г. –дефицит в размере 0,3 %.
Министерство финансов надеется на сокращение влияния ковида на экономические показатели в государстве в 2022 году и на улучшение ситуации на глобальном уровне. Многие комитеты нижней палаты парламента изучили проект и рекомендовали принять его в I чтении, однако у некоторых народных избранников возникли замечания к документу.
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