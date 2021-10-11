Президент подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год

Официальный портал правовой информации обнародовал свидетельство того, что политический лидер РФ Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год.



Согласно документу, доход в бюджет за минувший год равен 18 719 миллиардов рублей. Эта сумма меньше прогнозируемой на 1 874 млрд руб. При этом нефтегазовые доходы составили 5235,2 миллиарда рублей, ненефтегазовые – 13 483,8 миллиарда рублей, налоговые – 13,5 триллиона рублей, неналоговые – 5,1 триллиона рублей.



Если сравнивать с позапрошлым годом, расходы федерального бюджета увеличились на 25,3 процента до 22,8 триллиона рублей. Сумма правительственного резервного фонда выросла до четырех с половиной триллионов рублей, из них 2,8 триллиона выделяются для предупреждения и ликвидации последствий коронавируса и для поддержки стабильности наиболее пострадавших секторов экономики.



В проект бюджета на следующий год кабмин заложил профицит, соответствующий 1 % ВВП, на 2023 г. – 0,2 %, 2024 г. –дефицит в размере 0,3 %.



Министерство финансов надеется на сокращение влияния ковида на экономические показатели в государстве в 2022 году и на улучшение ситуации на глобальном уровне. Многие комитеты нижней палаты парламента изучили проект и рекомендовали принять его в I чтении, однако у некоторых народных избранников возникли замечания к документу.