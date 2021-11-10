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СП предложила пополнять региональные бюджеты за счет доли доходов с акцизов на табак

25 ноября в 13:32 Экономика и бюджет 0 268 Карина Мелова
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Обнародованные Счетной палатой документы свидетельствуют о том, что ведомство считает рациональным решением пополнять региональные бюджеты в том числе и за счет некоторой доли доходов с акцизов на табачную продукцию. Для этого потребуется внести некоторые изменения в Бюджетный кодекс РФ.

Как пояснил аудитор СП и глава направления аудита доходов Николай Батурин, это будет способствовать борьбе с рынком нелегальной табачной продукции. В данный момент регионы не заинтересованы в повышении легальности своих рынков, так как весь акциз направляется в федеральный бюджет (ист.: «Ведомости»).

Инициатива нашла поддержку у Сергея Рябухина, первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, и Владислава Заславского, врио директора департамента системы цифровой маркировки и легализации оборота продукции Минпромторга. По их словам, установленный в 2017 году аналогичный порядок распределения доходов с акцизов на крепкий алкоголь является весьма эффективным.

Сообщается, что каждый год акцизы на сигареты пополняют российский федеральный бюджет примерно на 3 процента. В текущем году доля таких поступлений будет равна около 710 миллиардов рублей. Согласно информации, предоставленной независимым международным агентством Kantar TNS Russia, размер дохода от незаконной продажи табачных изделий достигает 10,7 %.
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