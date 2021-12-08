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На сентябрьских выборах государству удалось сэкономить

Сегодня в 12:46 Экономика и бюджет 0 82 Карина Мелова
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На проведенные в сентябре выборы в нижнюю палату парламента из федерального бюджета было потрачено 18,66 миллиарда рублей. На 8 декабря запланировано утверждение свидетельствующего об этом проекта постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, в котором идет речь о следующем: «Расходы ЦИК РФ, избирательных комиссий субъектов РФ, федеральных органов исполнительной власти по видам затрат [составили] 18 млрд 661 млн 456 тыс. рублей».

Согласно обнародованным прежде данным, на организацию и проведение выборов депутатов ГД было выделено 21,4 миллиарда рублей, из чего следует вывод о том, что практически три миллиарда рублей бюджетных средств удалось сохранить (ист.: ТАСС).

Большую часть денег, а именно 18,4 млрд руб., потратили проводившие выборы избирательные комиссии субъектов. Расходы федеральных органов исполнительной власти равны сумме 131,1 миллиона рублей. Центризбирком России в ходе своей работы потратил 72,8 миллиона рублей.

Совет контрольно-ревизионной службы при ЦИК 3 декабря одобрил отчет, который вскорости будет передан в ГД и Совет Федерации.

Напомним, выборы в Государственную думу VIII созыва проходили в России 17–19 сентября. Помимо этого, в единый день голосования были организованы прямые выборы глав 9 субъектов РФ и 39 парламентов регионов.
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