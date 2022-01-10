Премьер-министр отчитался об исполнении бюджета в прошлом году

В ходе обращения к участникам Гайдаровского форума председатель правительства РФ Михаил Мишустин уведомил, что госбюджет по окончании 2021 г. исполнен с профицитом. В прошлом месяце министр финансов Антон Силуанов допустил возможность исполнения бюджета с профицитом в рамках 0,5 % ВВП.



Как утверждает премьер-министр, темпы возрождения экономики РФ на фоне пандемии коронавируса были более быстрыми, чем изначально ожидалось, чему в большой степени способствовали инициированные главой государства и разработанные и предпринятые правительством меры поддержки граждан и бизнес-сектора. Во II квартале 2021 г. ВВП страны вышел на допандемический уровень. Кроме того, довольно быстро удалось вернуть прежние показатели занятости и внутреннего спроса.



«Серьезная поддержка была оказана и регионам. Снижена кредитная нагрузка. По данным на начало декабря, почти на 220 миллиардов рублей реструктуризированы бюджетные кредиты. И почти 335 миллиардов рублей было выделено в виде долгосрочных займов на замещение рыночного долга регионов и муниципальных образований», – резюмировал премьер и добавил, что применение обычных принципов бюджетного правила в 2022 г. поможет снизить уровень инфляции в России (ист.: «Прайм»).