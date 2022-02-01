Российское правительство готово выделить из ФНБ до 150 миллиардов рублей на обновление ЖКХ

Согласно заявлению председателя правительства РФ Михаила Мишустина, сделанному им 31 января во время рабочей встречи с вице-премьерами, Кабинет министров одобрил программу модернизации коммунальной инфраструктуры за средства Фонда национального благосостояния. Планируется за 4 года направить на эти цели до 150 миллиардов рублей.



«По поручению президента правительство подготовило программу финансирования работ по обновлению коммунальной инфраструктуры в регионах за счет средств Фонда национального благосостояния», – сообщил глава Кабмина, объявив о подписании соответствующего документа.



«В текущем году на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства будет направлено 20 миллиардов рублей, а всего в течение четырех лет – до 150 миллиардов [рублей]», – пояснил Михаил Мишустин.