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Российское правительство готово выделить из ФНБ до 150 миллиардов рублей на обновление ЖКХ

31 января в 15:48 Экономика и бюджет 0 396 Карина Мелова
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Согласно заявлению председателя правительства РФ Михаила Мишустина, сделанному им 31 января во время рабочей встречи с вице-премьерами, Кабинет министров одобрил программу модернизации коммунальной инфраструктуры за средства Фонда национального благосостояния. Планируется за 4 года направить на эти цели до 150 миллиардов рублей.

«По поручению президента правительство подготовило программу финансирования работ по обновлению коммунальной инфраструктуры в регионах за счет средств Фонда национального благосостояния», – сообщил глава Кабмина, объявив о подписании соответствующего документа.

«В текущем году на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства будет направлено 20 миллиардов рублей, а всего в течение четырех лет – до 150 миллиардов [рублей]», – пояснил Михаил Мишустин.
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