76 с половиной миллиардов рублей из бюджета выделено для оплаты больничных

Согласно заявлению, сделанному председателем правительства Михаилом Мишустиным в ходе рабочей встречи членов Кабмина в четверг, 10 февраля, из бюджета будет дополнительно выделено свыше 76 с половиной миллиардов рублей на начисление больничных за февраль и первую половину марта.



«На выплату пособий по февральским листкам нетрудоспособности и тем, которые будут выданы в первой половине марта текущего года, правительство дополнительно направит свыше 76,5 миллиарда рублей», – сообщил г-н Мишустин, акцентировав внимание на сложной ситуации с ковидом и большом количестве заболевших граждан, нуждающихся в оформлении больничного листа.



По мнению главы Кабинета министров, это будет способствовать сбалансированности бюджета Фонда социального страхования (ФСС) и своевременному получению россиянами начисляемых им выплат в полном объеме (ист.: Banki.ru).