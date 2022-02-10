Главная > Экономика и бюджет

76 с половиной миллиардов рублей из бюджета выделено для оплаты больничных

10 февраля в 15:47 Экономика и бюджет 0 345 Карина Мелова
1 Изображение

Согласно заявлению, сделанному председателем правительства Михаилом Мишустиным в ходе рабочей встречи членов Кабмина в четверг, 10 февраля, из бюджета будет дополнительно выделено свыше 76 с половиной миллиардов рублей на начисление больничных за февраль и первую половину марта.

«На выплату пособий по февральским листкам нетрудоспособности и тем, которые будут выданы в первой половине марта текущего года, правительство дополнительно направит свыше 76,5 миллиарда рублей», – сообщил г-н Мишустин, акцентировав внимание на сложной ситуации с ковидом и большом количестве заболевших граждан, нуждающихся в оформлении больничного листа.

По мнению главы Кабинета министров, это будет способствовать сбалансированности бюджета Фонда социального страхования (ФСС) и своевременному получению россиянами начисляемых им выплат в полном объеме (ист.: Banki.ru).
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Компания Google опять в списке нарушителей

10 февраля в 15:02 Государство

Россия желает наладить отношения с Британией

10 февраля в 14:10 Внешняя политика

В процессе налогообложения майнинга в РФ криптовалюту приравняют к имуществу

10 февраля в 12:52 Налоги

Снижение курсов иностранных валют

9 февраля в 15:50 Финансовые рынки
Самое читаемое Самое обсуждаемое

В Кремле подтвердили сведения о предстоящих визитах в Москву лидеров Германии и Франции В Минэкономразвития работают над упрощением процесса закрытия бизнеса Президент России прибыл с визитом в Китай Apple «приземлилась» в России В российской столице сейчас «властвует» омикрон-штамм

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2022

Февраль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28      
Top.Mail.Ru