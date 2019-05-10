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Проявление школьниками агрессии вызывает беспокойство

27 мая в 13:43 Образование 0 250 Васильева Елена
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Только воспитание может предотвратить рост проявлений агрессии в среде детей школьного возраста. Об этом сегодня заявила глава Минпросвещения Ольга Васильева в эфире программы «Поздняков» на канале НТВ.

Она сказала: «Агрессия в школе волнует сильно, когда из общественного сознания, нашего бытового сознания, даже просто языка ушло такое всеобъемлющее понятие как воспитание. Мы с вами говорили о проявлениях жестокости в начале. Сейчас как никогда ими нужно заниматься. Внимание, воспитание должно быть ежесекундное».

Васильева считает, что жестокими дети «просто так не становятся, а все рождаются, в общем-то, ангелами, что-то происходит потом».

Она также заявила, что идеология может сыграть весомую воспитательную роль.

Глава Минпросвещения отметила: «В идеологии нет ничего предосудительного. Это комплекс идей, прежде всего. Это идеи и задачи, которые стоят перед человеком и перед школой Никогда материальная цель не приносила хороших результатов. Все-таки цели должны быть другого качества немного, творческие, если хотите».

Васильева заявила, что стране «нельзя стоять на позиции, что мы должны готовить качественных потребителей». Она заключила: «Мы точно не про это».
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