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Проявление школьниками агрессии вызывает беспокойство
27 мая в 13:43 Образование 0 250 Васильева Елена
Только воспитание может предотвратить рост проявлений агрессии в среде детей школьного возраста. Об этом сегодня заявила глава Минпросвещения Ольга Васильева в эфире программы «Поздняков» на канале НТВ.
Она сказала: «Агрессия в школе волнует сильно, когда из общественного сознания, нашего бытового сознания, даже просто языка ушло такое всеобъемлющее понятие как воспитание. Мы с вами говорили о проявлениях жестокости в начале. Сейчас как никогда ими нужно заниматься. Внимание, воспитание должно быть ежесекундное».
Васильева считает, что жестокими дети «просто так не становятся, а все рождаются, в общем-то, ангелами, что-то происходит потом».
Она также заявила, что идеология может сыграть весомую воспитательную роль.
Глава Минпросвещения отметила: «В идеологии нет ничего предосудительного. Это комплекс идей, прежде всего. Это идеи и задачи, которые стоят перед человеком и перед школой Никогда материальная цель не приносила хороших результатов. Все-таки цели должны быть другого качества немного, творческие, если хотите».
Васильева заявила, что стране «нельзя стоять на позиции, что мы должны готовить качественных потребителей». Она заключила: «Мы точно не про это».
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