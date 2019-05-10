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В Чебоксарах школьница умерла, сдавая ЕГЭ

29 мая в 18:37 Образование 0 143 Васильева Елена
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Ученица общеобразовательной школы №27 города Чебоксары скончалась сегодня во время сдачи единого государственного экзамена. Сообщение об этом размещено на сайте Министерства здравоохранения Чувашии.

В сообщении говорится: «29 мая в день сдачи единого государственного экзамена на территории средней общеобразовательной школы №38 города Чебоксары скончалась ученица средней общеобразовательной школы №27».

Медицинские сотрудники, дежурившие в школе во время ЕГЭ, оказали ребенку экстренную помощь, однако спасти девочку не удалось.

Она, по предварительным данным, страдала врожденным пороком сердца.

По данному факту проводится служебное расследование.
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