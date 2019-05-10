В Чебоксарах школьница умерла, сдавая ЕГЭ

Ученица общеобразовательной школы №27 города Чебоксары скончалась сегодня во время сдачи единого государственного экзамена. Сообщение об этом размещено на сайте Министерства здравоохранения Чувашии.



В сообщении говорится: «29 мая в день сдачи единого государственного экзамена на территории средней общеобразовательной школы №38 города Чебоксары скончалась ученица средней общеобразовательной школы №27».



Медицинские сотрудники, дежурившие в школе во время ЕГЭ, оказали ребенку экстренную помощь, однако спасти девочку не удалось.



Она, по предварительным данным, страдала врожденным пороком сердца.



По данному факту проводится служебное расследование.