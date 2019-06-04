Президент РФ провел совещание, посвященное развитию ИИ

30 мая президент России Владимир Путин посетил «Школу 21» - образовательную организацию, учрежденную Сбербанком, специализирующуюся на подготовке специалистов в области информационных технологий. Как сообщает официальный сайт Кремля, Глава государства ознакомился с учебным процессом и пообщался со студентами.



Студенты «Школы 21» проходят обучение по следующим специальностям: «Алгоритмы», «Графика», «Мобильная разработка», «Компьютерная безопасность», «Робототехника», «Искусственный интеллект» и иные направления. На сегодняшний день здесь обучаются 940 студентов. Предполагается, что ежегодно «Школа 21» будет принимать на обучение и выпускать 1000 новых специалистов в сфере программирования. Средняя продолжительность обучения составит от 2 до 3.5 лет. В курс обучения включены две стажировки в компаниях продолжительностью от 6 месяцев.