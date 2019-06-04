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Президент РФ провел совещание, посвященное развитию ИИ
3 июня в 17:48 Образование 1 203 Иван Тихонов
30 мая президент России Владимир Путин посетил «Школу 21» - образовательную организацию, учрежденную Сбербанком, специализирующуюся на подготовке специалистов в области информационных технологий. Как сообщает официальный сайт Кремля, Глава государства ознакомился с учебным процессом и пообщался со студентами.
Студенты «Школы 21» проходят обучение по следующим специальностям: «Алгоритмы», «Графика», «Мобильная разработка», «Компьютерная безопасность», «Робототехника», «Искусственный интеллект» и иные направления. На сегодняшний день здесь обучаются 940 студентов. Предполагается, что ежегодно «Школа 21» будет принимать на обучение и выпускать 1000 новых специалистов в сфере программирования. Средняя продолжительность обучения составит от 2 до 3.5 лет. В курс обучения включены две стажировки в компаниях продолжительностью от 6 месяцев.
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«Развитие бизнеса в сфере технологий ИИ — это ресурсоёмко, здесь большое количество неизвестных и эффективность не гарантирована. Инвестиции нужны в наукоёмкие части, в НИОКР и это большой пласт ресурсов, которые могут быть невозвратными.
В связи с этим, во-первых, необходимо создать юридический базис условий существования для сферы ИИ. Четко определить, что подобные проекты могут быть неудачными, чтобы налоговые органы не считали такие инвестиции надуманными или нецелевыми и простимулировали крупных игроков, создавая новые предприятия, не бояться инвестировать в это направление. Потому что как и во многих IT-бизнесах, выигрыш 1 из 20, покрывает убытки 19 умерших. И государство должно предоставить возможность того, чтобы налоговые инспекции на бизнесы, инвестирующие в ИИ, не смотрели под лупой, не ждали подвоха и не искали нарушений законодательства, там где их нет.
Второе, конечно же, налоговые льготы: до момента выхода в прибыль огромная инвестиция умножается на налоговое бремя, потому что его нести прежде всего фондам оплаты труда. В этой части необходимы налоговые преференции, вплоть до момента возврата инвестиций, чтобы инвесторы получали выгоду и чувствовали поддержку государства.
Третий аспект — привлекательность для иностранных инвестиций. Для этого важно создать основу для правильного взаимодействия основателей и инвестора в уставном капитале бизнеса. Необходимо приведение юридического базиса компании и объектов инвестирования в соответствие с международными практиками, через введение дополнительных возможностей внесения формулировок в уставе и соглашении об акционировании.
Четвёртое — государство должно формулировать заказ. Но это не должен быть уровень тендера на площадке, а скорее предикция того, что может потребоваться тому или иному госзаказчику или за чтобы он готов был бы заплатить, если бы это появилось. Важна открытость, чтобы не только предприниматели генерировали идеи, что могло бы быть полезно, но чтобы участвовали и потенциальные заказчики, эксплуатанты этих технологий, формулировали заказ заранее, чтобы другие люди смогли это создать.
Вот четыре аспекта, которые критически важны для технологий искусственного интеллекта и его развития».