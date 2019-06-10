Число бюджетных мест в вузах РФ сокращается

Количество бюджетных мест в вузах России к 2024 году сократится на 17% в сравнении с текущим годов. Об этом сегодня сообщила газета «Известия» со ссылкой на доклад правительства РФ о политике в сфере образования Федеральному собранию.



В документе сказано, что в следующем году число бюджетных мест сократится по сравнению с 2019 годом на 2%. В последующие года уровень буде падать ежегодно на 4%, достигнув к 2024 году количества в 432,2 тысяч человек. В текущем году их количество составляет 518,4 тысяч.



Данные кабмина свидетельствуют о росте числа абитуриентов к 2024 году возрастет на 15%, с 713,8 тысяч в текущем году до 823,8 тысяч в 2024. Конкурс составит 1,9 человека на место, против нынешнего показателя в 1,4, сообщает газета «Известия». Издание утверждает, что рост числа поступающих связан с увеличением числа поступающих в российские вузы граждан иностранных государств.



В документе не указываются причины прогнозируемого снижения числа бюджетных мест.