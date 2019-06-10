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В ГД опровергли сообщения о сокращении числа бюджетных мест в российских вузах
24 июня в 17:55 Образование 0 191 Васильева Елена
Глава комитета ГД по образованию и науке Вячеслав Никонов в своем Facebook опроверг сообщение о предполагаемом сокращении количества бюджетных средств в российских вузах. Так он прокомментировал опубликованную ранее сегодня статью в «Известиях» об уменьшении на 17% числа бюджетных мест к 2024 году.
Никонов заявил об изменении демографической ситуации в стране таким образом, что число выпускников школ растет, поэтому необходимо скорректировать формулу проведения расчета бюджетных мест в сторону увеличения.
Он написал сегодня: «Количество бюджетных мест не сократится. Чтобы этого не произошло, необходимо изменить формулу закона об образовании, по которой на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест в вузах. Сейчас демография меняется, начало расти количество выпускников школ. Поэтому и цифру 800 нужно увеличить, что и будет сделано».
Никонов также подчеркнул необходимость увеличения численности образованных людей в стране, а не ее уменьшения.
Ранее сегодня в газете «Известия» была опубликована, со ссылкой на правительственный доклад о политике в сфере образования Федеральному собранию, о сокращении в вузах количества бюджетных мест.
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