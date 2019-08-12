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Отчисление студентов из вузов РФ будет происходить согласно данным искусственного интеллекта
12 августа в 14:38 Образование 0 186 Васильева Елена
Академическая успеваемость студентов будет отслеживаться искусственным интеллектом. К концу 2020 года сервис будет внедрен на базе Национального исследовательского технологического университета «МИСиС». Об этом информагентству ТАСС сегодня рассказал директор EdCrunch University НИТУ "МИСиС" Нурлан Киясов.
Он сказал: «Цифровой сервис будет выявлять студентов с низкой академической успеваемостью и предупреждать, прежде всего, самих студентов и деканат об этом. Сервис будет основан на данных цифрового следа студента: он будет оценивать успеваемость студента, активность на лекциях, участие в общественной жизни университета, в целом поведение».
Апробация технологии начнется в скором времени, а в конце 2020 года она будет внедрена на базе НИТУ «МИСиС». В дальнейшем ее запуск планируется во всех ведущих вузах РФ.
Киясов добавил: «Первоочередная задача - снизить долю отчисляемых студентов, повысить удовлетворенность самими студентами качествами образовательных услуг и всеми другими видами услуг, которые предоставляет университет. Сегодня университет не может отставать от того, что происходит за пределами университета, где сплошная цифровизация».
Он также отметил, что доработка и обсуждение инновации состоится в ходе глобальной конференции по технологиям в образовании EdCrunch, которая пройдет 1-2 октября в Москве.
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