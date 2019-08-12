Минпросвещения рекомендовало ограниченное использование мобильных телефонов в школах

Профильными ведомствами рекомендовано ограничение использования мобильных телефонов во время уроков, а при входе в школу мобильные необходимо переводить в режим «без звука». Большинство родителей и самих школьников поддерживают введение ограничений, говорится сегодня на сайте Минпросвещения.



В тексте сказано: «Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования подготовили методические рекомендации о порядке использования личных устройств мобильной связи в общеобразовательных организациях. В частности, рекомендуется предусмотреть для всех участников образовательного процесса целесообразность перевода устройств мобильной связи в режим «без звука» при входе в образовательную организацию, а также ограничить использование школьниками устройств мобильной связи во время учебного процесса».



Запрет не будет касаться детей, которым использование мобильных устройств необходимо по состоянию здоровья, например при сахарном диабете, для контроля уровня сахара в крови. Пользоваться мобильными в школе смогут также учителя и родители.



В Минпросвещения сказали: «При необходимости и возможности школам рекомендуется предусмотреть места хранения мобильных телефонов учеников во время образовательного процесса, согласовать способы коммуникации родителей с обучающимися в случае возникновения необходимости или внештатной ситуации, проводить разъяснительную работу по вопросам профилактики неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов от воздействия устройств мобильной связи и воспитания культуры пользования такими устройствами».



В министерстве также добавили, что рекомендации направят в регионы к началу учебного года. Ознакомиться с ними уже можно на официальном сайте Роспотребнадзора в разделе «Документы».



Рекомендации были подготовлены, основываясь на международном опыте использования мобильных устройств в учебных заведениях, а также на итогах проведенных Рособрнадзором, Минпросвещения, и Роспотребнадзором опросов общественного мнения. По итогам опросов ограничение пользования мобильными телефонами во время уроков поддержали 61% учащихся, 90% педагогов и 89% родителей.



На сайте ведомства сказано: «Около трех четвертей опрошенных считают, что и педагоги должны ограничить использование сотового телефона в школе в присутствии обучающихся в личных целях. Более половины школьников согласны с тем, что неупорядоченное использование мобильных телефонов может нанести вред их здоровью и отвлекает от учебного процесса. Среди взрослых участников опроса (родителей и педагогов) с этими утверждениями согласны 83-90% опрошенных».



Анализ международной практики использования школьниками мобильных телефонов выявил, что их длительное их использование приводят к нарушениям психики, нарушениям сна, гиперактивности и раздражительности, а также ослаблению внимания, ухудшению памяти и снижению умственной работоспособности.



Роспотребнадзор в течение учебного года будет мониторить состояние здоровья школьников при ограниченном использовании мобильных телефонов, а Российская академия образования и Рособрнадзор - выборочный мониторинг эффективности образовательного процесса.