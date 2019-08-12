Минпросвещения не рекомендует школам проводить линейки 1 сентября

Министерство просвещения России не планирует рекомендовать школам проводить 1 сентября торжественные линейки. Об этом сообщил сегодня информагентству ТАСС пресс-секретарь министра просвещения Андрей Емельянов.



В День знаний 1 сентября торжественные линейки, открывающие в России новый учебный годс 1984 года, проводятся вне зависимости от дня начала занятий. В текущем году День знаний выпал на воскресенье.



Емельянов сообщил ТАСС: «Каждый регион самостоятельно определяет дату начала занятий в школах. В плане даты никаких указаний, когда начинать учебный год, у нас не будет».