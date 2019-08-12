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Минпросвещения не рекомендует школам проводить линейки 1 сентября

21 августа в 18:16 Образование 0 121 Васильева Елена
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Министерство просвещения России не планирует рекомендовать школам проводить 1 сентября торжественные линейки. Об этом сообщил сегодня информагентству ТАСС пресс-секретарь министра просвещения Андрей Емельянов.

В День знаний 1 сентября торжественные линейки, открывающие в России новый учебный годс 1984 года, проводятся вне зависимости от дня начала занятий. В текущем году День знаний выпал на воскресенье.

Емельянов сообщил ТАСС: «Каждый регион самостоятельно определяет дату начала занятий в школах. В плане даты никаких указаний, когда начинать учебный год, у нас не будет».
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