В 2021 году завершится прием в колледжи на 30 устаревших специальностей

Минпросвещения РФ в 2021 году планирует прекратить обучение студентов средних специальных учебных заведений по 23 специальностям и 9 профессиям, признанным устаревшими. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства.



В сообщении говорится: «Министерством разработан и вынесен на обсуждение проект приказа о пересмотре содержания перечней профессий и специальностей в профобразовании. Проект вносит изменения в отдельные действующие нормативные документы, предписывая завершить прием по ряду устаревших профессий и специальностей с 2021 года. В перечень попали девять профессий и 23 специальности, среди которых техническая эксплуатация промышленного оборудования, оптик-механик, станочник и другие».



Проектом приказа предусмотрено завершение приема студентов по устаревшим специальностям, которые не соответствуют запросам современного рынка труда, что не подразумевает полного исключения подготовки по отдельным специальностям.



В пресс-службе добавили: «Современные навыки и компетенции указанных профессий и специальностей в более актуальном формате заложены в программах подготовки топ-50 перспективных профессий и специальностей, утвержденных ранее Минтрудом России и Минпросвещения России. Это первый этап работы по обновлению перечня профессий и программ подготовки».



В пресс-службе напомнили, что для проведения модернизации среднего профобразования работает отдельный федеральный проект «Молодые профессионалы», который входит в состав нацпроекта «Образование». Проектом предусмотрено обновление инфраструктуры колледжей, а к 2024 году будет создано более пяти тысяч оборудованных по самым современным стандартам мастерских.



Министр просвещения Ольга Васильева ранее сообщила, что уже в 2020 году из перечня профессий будут исключены около сотни специальностей. Она заявила, что «некоторые профессии устарели содержательно, другие профессии – в принципе исчезают, третьи – изменились так, что необходимые навыки можно получить на краткосрочных курсах».