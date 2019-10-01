|
В 2021 году завершится прием в колледжи на 30 устаревших специальностей
5 сентября в 16:56 Образование 0 142 Васильева Елена
Минпросвещения РФ в 2021 году планирует прекратить обучение студентов средних специальных учебных заведений по 23 специальностям и 9 профессиям, признанным устаревшими. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства.
В сообщении говорится: «Министерством разработан и вынесен на обсуждение проект приказа о пересмотре содержания перечней профессий и специальностей в профобразовании. Проект вносит изменения в отдельные действующие нормативные документы, предписывая завершить прием по ряду устаревших профессий и специальностей с 2021 года. В перечень попали девять профессий и 23 специальности, среди которых техническая эксплуатация промышленного оборудования, оптик-механик, станочник и другие».
Проектом приказа предусмотрено завершение приема студентов по устаревшим специальностям, которые не соответствуют запросам современного рынка труда, что не подразумевает полного исключения подготовки по отдельным специальностям.
В пресс-службе добавили: «Современные навыки и компетенции указанных профессий и специальностей в более актуальном формате заложены в программах подготовки топ-50 перспективных профессий и специальностей, утвержденных ранее Минтрудом России и Минпросвещения России. Это первый этап работы по обновлению перечня профессий и программ подготовки».
В пресс-службе напомнили, что для проведения модернизации среднего профобразования работает отдельный федеральный проект «Молодые профессионалы», который входит в состав нацпроекта «Образование». Проектом предусмотрено обновление инфраструктуры колледжей, а к 2024 году будет создано более пяти тысяч оборудованных по самым современным стандартам мастерских.
Министр просвещения Ольга Васильева ранее сообщила, что уже в 2020 году из перечня профессий будут исключены около сотни специальностей. Она заявила, что «некоторые профессии устарели содержательно, другие профессии – в принципе исчезают, третьи – изменились так, что необходимые навыки можно получить на краткосрочных курсах».
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Медведев: из резервного фонда будут выделены средства на закупки иностранных лекарственных препаратов для детей5 сентября в 16:11 Медицина
Путин: на Дальнем Востоке ипотеки молодым семьям будут выдавать под 2%5 сентября в 15:35 Ипотека
Интернатура для педагогов в РФ может стать реальностью5 сентября в 15:26 Образование
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Путин раскритиковал позицию Сбербанка, который не желает помогать пострадавшим от паводков жителям Сибири МЭР инициирует выкуп заемщиками долгов со скидкой у кредитора Участники рынка big data будут работать по кодексу этики В России дорожают авиабилеты Механизм выплаты пенсионных накоплений будет пересмотрен
Архив статей