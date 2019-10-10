Матвиенко: доля студентов медвузов на целевом обучении должна быть доведена до 90%

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что доля студентов медицинских вузов на целевом обучении должна быть доведена до 90%.



Сегодня, в ходе заседания Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации она сказала: «Приемная кампания текущего года показала, что из 15 тыс. мест, выделенных на целевое обучение, занято чуть более 13 тыс. Уже на входе регионы потеряли более 1,5 тыс. необходимых им специалистов, целевые места были переданы в общий бюджетный конкурс, но и там есть также нераспределенные места. С 2020 года доля целевиков должна быть не ниже 70%, эту планку нужно постоянно повышать, довести ее до 90%, а в ординатуре, я полагаю, и до 100%».



Спикер Совфеда считает, что ректоры вузов должны отвечать за последующее трудоустройство выпускников. Матвиенко также заявила, что необходимо повышать ответственность региональных властей при планировании приема в вузы.



Матвиенко подчеркнула: «Сегодня подход такой: выдали дипломы и все. Поэтому мы даже не имеем достоверной статистики, сколько выпускников медицинских вузов реально идет в сферу здравоохранения, а кто идет в другую сферу. Государство тратит огромные средства на подготовку одного врача. Это, наверное, самое дорогостоящее обучение. Мы никак не влияем на этот процесс, мне кажется, нужно поменять эту ситуацию и ввести ответственность ректоров вузов за трудоустройство своих выпускников».



Согласно действующему на сегодняшний день законодательству, выпускник вуза не менее трех лет должен работать у заказчика, с которым заключил договор о целевом обучении.