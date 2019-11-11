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Минтруд расширяет программу профессионального обучения для женщин с детьми дошкольного возраста

11 ноября в 13:23 Образование 0 215 Васильева Елена
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Программу профессиональной переподготовки для женщин, стартующая в 2020 году в рамках национального проекта «Демография», распространят и на неработающих женщин с детьми дошкольного возраста. Об этом рассказали сегодня в пресс-службе Минтруда.

Пресс-служба цитирует министра труда и социальной защиты Максима Топилина: «Изначально планировалась обучать женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Однако до начала реализации программы мы решили расширить категории ее участников. Право пройти обучение получат и женщины, которые не состоят в трудовых отношениях и имеют детей дошкольного возраста».

В ведомстве сообщили о стартующей с 2020 года программе переобучения и повышения квалификации для женщин ч детьми в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей возрасте до трех лет».

С 2020 по 2024 годы в шестимесячную программу переобучения планируется вовлечь около 230 тысяч женщин.

В министерстве сообщили, что неработающим женщинам, обратившимся в службу занятости, будут выплачивать стипендию, равную минимальной оплате труда с учетом региональных коэффициентов.
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