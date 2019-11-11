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Госдума в I чтении поддержала проект закона о единой электронной очереди в детские сады
12 ноября в 19:08 Образование 0 193 Васильева Елена
На сегодняшнем заседании Госдума приняла в I чтении правительственный законопроект о единой технической и организационной системе зачисления детей в детские сады на основании электронной очереди.
Законопроектом установлено, что прием детей в детсады будет осуществляться путем их распределения региональными информационными системами. Родителей планируется информировать об изменениях очередности и их основаниях, а также о последовательности предоставления мест.
В пояснительной записке сказано: «Законопроект направлен на установление правового статуса уже функционирующих информационных систем». Документом предусматривается также закрепление полного перечня информации, которая должна будет содержаться в данной информационной системе.
В сопроводительном документе сказано: «Предлагаемые законопроектом изменения позволят урегулировать проблему информированности родителей о результатах рассмотрения заявлений на обеспечение дошкольным образованием».
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