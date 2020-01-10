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В РФ предлагают ввести понятие педагогической тайны
22 января в 15:03 Образование 3 378 Иван Тихонов
Российская образовательная система требует нововведений. Речь идет о введении понятия педагогической тайны, которая подразумевает запрет учителям и воспитателям на разглашение особенностей развития и диагнозов детей без согласия их родителей. С соответствующей инициативой выступает рабочая группа правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства.
В Минздраве отмечают, что педагогическая тайна позволит защитить детей с особенностями развития от травли со стороны сверстников и педагогического коллектива, пишут «Известия». Вдобавок, введение такого понятия сделает отношения между учителями и родителями более открытыми, поскольку последние не будут бояться сообщать педагогам о диагнозе ребенка или о его особенностях развития.
О необходимости введения педагогической тайны в Минздраве подчеркивали еще в 2016 году. Тогда с такой инициативой в Госдуме выступила руководитель координационного совета и главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Минздрава Татьяна Батышева.
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Как Вы оцениваете предложение по введению педагогической тайны?
Как эксперт в области педагогики я целиком и полностью поддерживаю инициативу правительственной рабочей группы, и мне особенно радостно видеть положительные изменения в этой сфере в нашей стране. Это, помимо фундаментальной выгоды для деток с особенностями развития, несет и существенное преимущество в развитии отечественной системы образования в целом, так как понятие школьного буллинга появилось достаточно давно, но никто не говорит о преподавательском буллинге, когда учителя негласно морально издеваются над детьми в школах, и периодически в новостях мы становимся свидетелями таких происшествий, а сколько таких случаев в далеких провинциальных городках и селах, о которых вообще не говорят. Законодательное ужесточение и регулирование этого процесса в целом может принести только пользу. Да и к тому же, понятие педагогической тайны у ведущих педагогов негласно существовало с момента появления профессии, ни один выдающийся профессионал никогда не манипулировал особенностями своих воспитанников в процессе работы, взять к примеру величайшего педагога, психолога-педолога Льва Семеновича Выготского, который, говорит об этом еще в далеком 1928 году, работая с детками с нарушениями психики. И поэтому по моему мнению сейчас самое время, чтобы отразить это негласное правило на законодательном уровне, это подчеркнет границы в правах ребенка и деятельности педагога.
Идея о введении понятия педагогической тайны, особенно актуальна на фоне развития инклюзивного образования.
Если учитель будет знать об особенностях конкретного ребенка, это поможет ему выстроить с ним соответствующие отношения, при возникновении необходимости вызвать врача или оказать какую-то помощь по ситуации. Также это даст возможность учителю корректировать предел допустимых нагрузок индивидуально для конкретного ученика.
Однако, понятие педагогическая тайна, касается не только состояния здоровья ребенка, но и каких-то семейных тайн, как например, усыновление.
Во многих европейских странах, в кодексе этики педагогов, прописан запрет о разглашении личной информации учеников, в том числе и о семейных тайнах. За такое нарушение учителя увольняют и лишают права на ведение педагогической деятельности на какой-то срок.
Однако, считаю, что перекладывать всю ответственность об особенном ребенке на одного учителя или преподавателя не совсем правильно, так как основная, первичная задача педагога все-таки научить своих учеников, а создавать особенные условия для отдельных детей — это вторично и этим должно заниматься руководство образовательного учреждения.
Таким образом, рассказать об особенностях своего ребенка только педагогу, не поставив в известность руководство образовательного учреждения, у родителей не получится. А это значительно расширяет круг людей посвященных в сокровенные тайны…
Как Вы оцениваете предложение по введению педагогической тайны?
Ст. 23 Конституции Российской Федерации предусматривает что "каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени". Введение понятия «педагогическая тайна» на законодательном уровне будет способствовать установлению необходимых требований и ограничений при работе с информацией о гражданах и их семьях, обеспечит, в первую очередь, соблюдение прав и интересов ребенка, снизит риски некорректного использования информации, связанной с состоянием здоровья и особенностями развития обучающегося. Такая мера также может стать стимулом для развития профессионально-педагогической культуры и повысить ответственность, в том числе и молодых педагогов за соблюдение профессиональной этики.