В РФ предлагают ввести понятие педагогической тайны

Российская образовательная система требует нововведений. Речь идет о введении понятия педагогической тайны, которая подразумевает запрет учителям и воспитателям на разглашение особенностей развития и диагнозов детей без согласия их родителей. С соответствующей инициативой выступает рабочая группа правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства.



В Минздраве отмечают, что педагогическая тайна позволит защитить детей с особенностями развития от травли со стороны сверстников и педагогического коллектива, пишут «Известия». Вдобавок, введение такого понятия сделает отношения между учителями и родителями более открытыми, поскольку последние не будут бояться сообщать педагогам о диагнозе ребенка или о его особенностях развития.



О необходимости введения педагогической тайны в Минздраве подчеркивали еще в 2016 году. Тогда с такой инициативой в Госдуме выступила руководитель координационного совета и главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Минздрава Татьяна Батышева.