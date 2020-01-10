Главная > Образование

В РФ предлагают ввести понятие педагогической тайны

22 января в 15:03 Образование 3 378 Иван Тихонов
1 Изображение

Российская образовательная система требует нововведений. Речь идет о введении понятия педагогической тайны, которая подразумевает запрет учителям и воспитателям на разглашение особенностей развития и диагнозов детей без согласия их родителей. С соответствующей инициативой выступает рабочая группа правительственного координационного совета по проведению Десятилетия детства.

В Минздраве отмечают, что педагогическая тайна позволит защитить детей с особенностями развития от травли со стороны сверстников и педагогического коллектива, пишут «Известия». Вдобавок, введение такого понятия сделает отношения между учителями и родителями более открытыми, поскольку последние не будут бояться сообщать педагогам о диагнозе ребенка или о его особенностях развития.

О необходимости введения педагогической тайны в Минздраве подчеркивали еще в 2016 году. Тогда с такой инициативой в Госдуме выступила руководитель координационного совета и главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации Минздрава Татьяна Батышева.
Комментарии ЭКСПЕРТОВ
Еныгин Дмитрий (Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова)

Как Вы оцениваете предложение по введению педагогической тайны?

Как эксперт в области педагогики я целиком и полностью поддерживаю инициативу правительственной рабочей группы, и мне особенно радостно видеть положительные изменения в этой сфере в нашей стране. Это, помимо фундаментальной выгоды для деток с особенностями развития, несет и существенное преимущество в развитии отечественной системы образования в целом, так как понятие школьного буллинга появилось достаточно давно, но никто не говорит о преподавательском буллинге, когда учителя негласно морально издеваются над детьми в школах, и периодически в новостях мы становимся свидетелями таких происшествий, а сколько таких случаев в далеких провинциальных городках и селах, о которых вообще не говорят. Законодательное ужесточение и регулирование этого процесса в целом может принести только пользу. Да и к тому же, понятие педагогической тайны у ведущих педагогов негласно существовало с момента появления профессии, ни один выдающийся профессионал никогда не манипулировал особенностями своих воспитанников в процессе работы, взять к примеру величайшего педагога, психолога-педолога Льва Семеновича Выготского, который, говорит об этом еще в далеком 1928 году, работая с детками с нарушениями психики. И поэтому по моему мнению сейчас самое время, чтобы отразить это негласное правило на законодательном уровне, это подчеркнет границы в правах ребенка и деятельности педагога.

Шабалтина Лариса Владимировна (РЭУ им. Плеханова)

Идея о введении понятия педагогической тайны, особенно актуальна на фоне развития инклюзивного образования.

Если учитель будет знать об особенностях конкретного ребенка, это поможет ему выстроить с ним соответствующие отношения, при возникновении необходимости вызвать врача или оказать какую-то помощь по ситуации. Также это даст возможность учителю корректировать предел допустимых нагрузок индивидуально для конкретного ученика.

Однако, понятие педагогическая тайна, касается не только состояния здоровья ребенка, но и каких-то семейных тайн, как например, усыновление.

Во многих европейских странах, в кодексе этики педагогов, прописан запрет о разглашении личной информации учеников, в том числе и о семейных тайнах. За такое нарушение учителя увольняют и лишают права на ведение педагогической деятельности на какой-то срок.

Однако, считаю, что перекладывать всю ответственность об особенном ребенке на одного учителя или преподавателя не совсем правильно, так как основная, первичная задача педагога все-таки научить своих учеников, а создавать особенные условия для отдельных детей — это вторично и этим должно заниматься руководство образовательного учреждения.

Таким образом, рассказать об особенностях своего ребенка только педагогу, не поставив в известность руководство образовательного учреждения, у родителей не получится. А это значительно расширяет круг людей посвященных в сокровенные тайны…

Гарнова Виктория (ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова", к.э.н., доцент.)

Как Вы оцениваете предложение по введению педагогической тайны?

Ст. 23 Конституции Российской Федерации предусматривает что "каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени". Введение понятия «педагогическая тайна» на законодательном уровне будет способствовать установлению необходимых требований и ограничений при работе с информацией о гражданах и их семьях, обеспечит, в первую очередь, соблюдение прав и интересов ребенка, снизит риски некорректного использования информации, связанной с состоянием здоровья и особенностями развития обучающегося. Такая мера также может стать стимулом для развития профессионально-педагогической культуры и повысить ответственность, в том числе и молодых педагогов за соблюдение профессиональной этики.

Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Лекарства – это вам не канцтовары!

Сегодня в 15:22 Медицина

Единогласное «ЗА» за законопроект президента

Сегодня в 14:23 Внутренняя политика

В РФ заблокирован ресурс, рассылавший письма с угрозами взрыва

Сегодня в 13:45 Общество

КПРФ внесла свою лепту в законопроект об изменениях в Конституции

Сегодня в 12:50 Внутренняя политика
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Оперативно о важном от МВД «Яндекс.Такси» расширяет комплекс услуг В ЦИАН спрогнозировали динамику цен на рынке недвижимости на 2020 год И государственные, и частные: в РФ будут работать два института судебных приставов Техника таки дошла!

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2020

Январь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Top.Mail.Ru