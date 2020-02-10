Главная > Образование

В профсоюзе педагогов нашли способ борьбы с неуважением к учителям

Сегодня в 16:50 Образование 0 82 Иван Тихонов
1 Изображение

Общероссийский профсоюз учителей разработал поправки в ФЗ «Об образовании» и КоАП, которые предполагают введение штрафов за оскорбление чести и достоинства педагогических работников. Поправки предусматривают ответственность не только для родителей школьников-хулиганов, но и для юрлиц, а также должностных лиц.

Документом предлагается штрафовать родителей за неисполнение своих обязанностей по воспитанию детей в размере 500-3000 рублей. За нападение на учителя штраф составит 5 тысяч рублей. Для юрлиц и должностных лиц размеры штрафов будут внушительнее: 100-150 тысяч рублей.

Сверх того, в профсоюзе считают целесообразным ввести уголовную ответственность за применение насилия и нанесения побоев в отношении педагогических работников во время исполнения ими профессиональных обязанностей, пишут «Известия». Так, за нанесение побоев учителю хулиган может лишиться свободы на срок до 3х лет; если побои были нанесены группой лиц, то срок лишения свободы будет увеличен до 6ти лет.

— В связи с регулярно продолжающимися случаями неуважительного отношения и даже насилия в отношении педагогических работников, предлагается введение ответственности для участников образовательных учреждений, проявляющих неуважительное отношение, выразившееся в оскорблении и (или) проявлении насилия к педагогическим работникам, при осуществлении ими своей профессиональной деятельности, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Если поправки в закон будут приняты, то учительские профсоюзы смогут обращаться в комиссию по делам несовершеннолетних для защиты своих прав.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Глава МИД РФ считает необходимым подписать итоговый документ до встречи «нормандской четверки»

Сегодня в 15:54 Внешняя политика

Минфин не занимается возмещением убытков, понесенных Белоруссией из-за налогового маневра

Сегодня в 15:22 Экономика

США вновь продлевают антироссийские санкции

Сегодня в 14:03 Внешняя политика

В Саратове предупредили совершение подростками масштабного убийства

Сегодня в 13:22 Общество
Самое читаемое Самое обсуждаемое

И снова взлет: цены на новое жилье в крупных городах РФ достигли исторического максимума Путин предложил Лукашенко 300 миллионов долларов Конституцию ожидают большие перемены Система быстрых платежей – источник утечки личных данных пользователей? 2 новых случая инфицирования COVID-2019 среди россиян на Diamond Princess

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2020

Февраль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Top.Mail.Ru