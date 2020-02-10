В профсоюзе педагогов нашли способ борьбы с неуважением к учителям

Общероссийский профсоюз учителей разработал поправки в ФЗ «Об образовании» и КоАП, которые предполагают введение штрафов за оскорбление чести и достоинства педагогических работников. Поправки предусматривают ответственность не только для родителей школьников-хулиганов, но и для юрлиц, а также должностных лиц.



Документом предлагается штрафовать родителей за неисполнение своих обязанностей по воспитанию детей в размере 500-3000 рублей. За нападение на учителя штраф составит 5 тысяч рублей. Для юрлиц и должностных лиц размеры штрафов будут внушительнее: 100-150 тысяч рублей.



Сверх того, в профсоюзе считают целесообразным ввести уголовную ответственность за применение насилия и нанесения побоев в отношении педагогических работников во время исполнения ими профессиональных обязанностей, пишут «Известия». Так, за нанесение побоев учителю хулиган может лишиться свободы на срок до 3х лет; если побои были нанесены группой лиц, то срок лишения свободы будет увеличен до 6ти лет.



— В связи с регулярно продолжающимися случаями неуважительного отношения и даже насилия в отношении педагогических работников, предлагается введение ответственности для участников образовательных учреждений, проявляющих неуважительное отношение, выразившееся в оскорблении и (или) проявлении насилия к педагогическим работникам, при осуществлении ими своей профессиональной деятельности, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.



Если поправки в закон будут приняты, то учительские профсоюзы смогут обращаться в комиссию по делам несовершеннолетних для защиты своих прав.