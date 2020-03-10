Весенние школьные каникулы будут долгими

В среду, 18 марта, выступая перед рабочей группой по поддержке региональных систем образования министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов заявил о продлении школьных весенних каникул с 23 марта по 12 апреля.



По словам г-на Кравцова, дети будут обучаться дистанционно и получат доступ к образовательным ресурсам и электронным учебникам. Он также добавил: «При этом школы работают. В начальных классах, если родители по каким-то причинам не могут оставить детей дома, школьников можно будет отвести в школу». Кроме того, обучение на дистанционной основе будет организовано и в средних специальных учебных заведениях.



В свой черед Дмитрий Глушко, заместитель министра просвещения, подчеркнул, что во время таких каникул учебные заведения будут открыты с целью обеспечения школьников возможностью обучаться дистанционно, «несмотря на то, что они будут находиться дома».

По материалам ТАСС