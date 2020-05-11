Главная > Образование

В Минпросвещения рассказали, кто сможет сдавать ЕГЭ в 2020 году

13 мая в 18:09 Образование 0 137 Иван Тихонов
1 Изображение

В Министерстве просвещения РФ сделали заявление относительно проведения Единого государственного экзамена в 2020 году. В ведомстве сообщили, что ЕГЭ будет проведен только для тех выпускников, которые собираются поступать в вузы. При этом, согласно требованиям Роспотребнадзора, при проведении экзаменов количество учеников в помещениях уменьшат, а дезинфекция в аудиториях станет обязательной.

Паче того, в Минпросвещения добавили, что сроки проведения ЕГЭ будут скорректированы и перенесены с ранее намеченного старта 8 июня на более поздний период. Что касается выпускников, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения в этом году, то их оценки в аттестат будут выставлены по итогам года.

В ведомстве также сообщили об отмене ОГЭ по русскому языку и математике для выпускников 9-х классов. Ранее в апреле был отменен третий экзамен (по выбору). Согласно общим рекомендациям Минпросвещения, школам целесообразно закончить учебный год для 9-х и 11-х классов до 5 июня, для 10-х классов ― до 30 мая, а для 1–8-х классов — до 15–16 мая.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Укрупнение по-российски: Архангельская область и Ненецкий АО договорились об объединении

13 мая в 17:19 Внутренняя политика

38 регионов РФ перешагнули отметку в 1000 случаев заражения коронавирусной инфекцией

13 мая в 15:58 Медицина

Российские туристы смогут перебронировать на внутренние направления ваучеры на зарубежные туры

13 мая в 15:22 Туризм

Динамика распространения коронавируса в России на 13 мая

13 мая в 14:51 Медицина
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Коронавирус в России: актуальная статистика на 8 мая Динамика распространения коронавируса в России на 7 мая Росреестр намерен объединить учет земли и недвижимости на едином ресурсе Ограничения на фоне коронавируса в столице РФ будут сняты не скоро – Собянин Коронавирус может навсегда изменить нормы удаленной работы

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2020

Май

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Top.Mail.Ru