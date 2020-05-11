В Минпросвещения рассказали, кто сможет сдавать ЕГЭ в 2020 году

В Министерстве просвещения РФ сделали заявление относительно проведения Единого государственного экзамена в 2020 году. В ведомстве сообщили, что ЕГЭ будет проведен только для тех выпускников, которые собираются поступать в вузы. При этом, согласно требованиям Роспотребнадзора, при проведении экзаменов количество учеников в помещениях уменьшат, а дезинфекция в аудиториях станет обязательной.



Паче того, в Минпросвещения добавили, что сроки проведения ЕГЭ будут скорректированы и перенесены с ранее намеченного старта 8 июня на более поздний период. Что касается выпускников, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения в этом году, то их оценки в аттестат будут выставлены по итогам года.



В ведомстве также сообщили об отмене ОГЭ по русскому языку и математике для выпускников 9-х классов. Ранее в апреле был отменен третий экзамен (по выбору). Согласно общим рекомендациям Минпросвещения, школам целесообразно закончить учебный год для 9-х и 11-х классов до 5 июня, для 10-х классов ― до 30 мая, а для 1–8-х классов — до 15–16 мая.