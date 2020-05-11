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Потенциальным абитуриентам сообщили о дате начала подачи документов в вузы
27 мая в 11:29 Образование 0 250 Иван Тихонов
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в ходе интервью на Первом канале заявил, что абитуриенты смогут подать заявления на поступления в вузы с 20 июня по 17 августа. При этом, подчеркнул министр, документы можно подать еще до начала сдачи ЕГЭ.
На фоне пандемии коронавируса подавать заявления на поступления в вузы абитуриенты будут дистанционно. Впрочем, для этого им необходимо получить сертификат электронной подписи в аккредитованных Минкомсвязи центрах.
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью «Известиям» рассказал, что в вузах будет увеличено количество бюджетных мест; вдобавок, будет снижен проходной балл. Зачисление абитуриентов планируется проводить в период с конца июля до конца августа 2020 года.
Ранее профильные ведомства уточнили, что сдавать Единый государственный экзамен в текущем году будут только те выпускники, которые собираются поступать в высшие учебные заведения. А остальным выпускникам оценки в аттестат выставят по итогам учебного года.
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