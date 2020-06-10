В российских школах появятся современные камеры – «Ведомости»

В школах России вскоре может появиться современное видео-оборудование с функциями распознавания лиц. Реализацией проекта займется Национальный центр информатизации, входящий в корпорацию «Ростех». Установка камер будет производиться по заказу региональных департаментов образования.



На данный момент в рамках проекта продолжается закупка систем видеонаблюдения для установки в коридорах, залах, на лестницах, а также снаружи здания для наблюдения за периметром в образовательных учреждениях. Общая сумма контрактов, которые уже размещены, превысила 2 млрд рублей, пишут «Ведомости».



Инициатива направлена на обеспечение безопасности учеников. Видеонаблюдение позволит отслеживать время прихода и ухода школьников, а также присутствие посторонних людей на территории школы. Видео-оборудование позволит также обнаруживать подозрительные предметы.



Ранее сообщалось, что до 2024 года Минпросвещения в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» планирует оборудовать системами видеонаблюдения еще 43 тысячи школ. Данный федеральный проект входит в нацпроект «Образование».