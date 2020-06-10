В российских учебных заведениях сделают акцент на патриотическом воспитании

В мае 2020 года президент России Владимир Путин внес на рассмотрение ГД проект поправок к закону «Об образовании». Лейтмотив изменений – усиление патриотического воспитания в школах и вузах, формирование чувства гражданственности и уважения к памяти защитников Отечества, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа, культивирование уважения к старшему поколению, к закону и порядку.



Поправки, предложенные главой государства, призваны укрепить воспитательную составляющую в российском образовании. Образовательные курсы с патриотическим уклоном предлагается сделать предметом строгой отчетности. В этих целях в закон будет включена статья 12.1 «о требованиях к организации воспитания», согласно которой учебным заведениях предлагается составить календарный план воспитательной работы, пишет «Ъ».



Предполагается, что законопроект вступит в силу уже в сентябре текущего года (после одобрения комитета ГД по образованию), а внедрять курсы по патриотическому воспитанию школы и вузы начнут с сентября 2021 года.



Напомним, в законе «Об образовании» пункты о воспитании есть и сегодня, но патриотический контекст в определении отсутствует. В Минпросвещения пообещали, что учащихся в рамках новой системы воспитания ждут «действительно интересные программы», а к их разработке привлекут «администраторов и управленцев»; вдобавок, планируется усиление блока экскурсий.