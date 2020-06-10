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В российских учебных заведениях сделают акцент на патриотическом воспитании
17 июня в 11:36 Образование 1 219 Иван Тихонов
В мае 2020 года президент России Владимир Путин внес на рассмотрение ГД проект поправок к закону «Об образовании». Лейтмотив изменений – усиление патриотического воспитания в школах и вузах, формирование чувства гражданственности и уважения к памяти защитников Отечества, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа, культивирование уважения к старшему поколению, к закону и порядку.
Поправки, предложенные главой государства, призваны укрепить воспитательную составляющую в российском образовании. Образовательные курсы с патриотическим уклоном предлагается сделать предметом строгой отчетности. В этих целях в закон будет включена статья 12.1 «о требованиях к организации воспитания», согласно которой учебным заведениях предлагается составить календарный план воспитательной работы, пишет «Ъ».
Предполагается, что законопроект вступит в силу уже в сентябре текущего года (после одобрения комитета ГД по образованию), а внедрять курсы по патриотическому воспитанию школы и вузы начнут с сентября 2021 года.
Напомним, в законе «Об образовании» пункты о воспитании есть и сегодня, но патриотический контекст в определении отсутствует. В Минпросвещения пообещали, что учащихся в рамках новой системы воспитания ждут «действительно интересные программы», а к их разработке привлекут «администраторов и управленцев»; вдобавок, планируется усиление блока экскурсий.
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Как Вы оцениваете инициативу? По Вашему мнению, помогут ли новые образовательные программы в формировании понятия «патриотизм»?
Патриотическое воспитание подрастающего поколения является очень важным аспектом во все времена, и особенно в настоящее время в условиях «переписывания истории», распространения фейковых новостей и информационных войн.
Отношение к Родине, восприятие истории, уважение к культурному наследию страны закладывается в детях благодаря воспитанию у них патриотических чувств. И от того, насколько эффективно патриотическое воспитание и образование будет реализовываться в современной школьной программе (например, в рамках дисциплины «История») зависит наше будущее. Однако, отчетность, которая заявлена в качестве механизма контроля осуществления патриотического воспитания зачастую является губительной для прекрасной инициативы.
Погрязнув в бюрократии, отчетах за каждый шаг, учителя вынуждены тратить огромное количество времени на подчас ненужную бумажную «волокиту», и у них не остается сил, энергии и времени на самое главное – вложение души в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Поэтому, на мой взгляд, целесообразно свести отчетность к минимуму – например, оставить лишь видеоотчеты проведенных мероприятий.