Бюджетных мест для абитуриентов станет больше

Ссылаясь на пресс-службу Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, издание «Известия» донесло до ведома общественности приятные новости касательно того, что в предстоящем 2020/2021 учебном году в высших учебных заведениях увеличится суммарное количество бюджетных мест и достигнет 530 318, что на 5724 места больше, чем год тому назад, когда государство готово было оплатить обучение 524 594 студентов.



Согласно предоставленной ведомством информации, места «на бюджете» распланировываются в зависимости от итогов публичного конкурса. При этом доля и структура контрольных цифр приема определяется на основе потребности в квалифицированных кадрах. При этом изучаются запросы, сделанные субъектами РФ и центрами ответственности (ист.: Минобрнауки).



О необходимости наращивания квоты бюджетных мест в вузах в 2020 г. заявил глава государства. Владимир Путин полагает, что необходимо обеспечить ситуацию, когда бесплатно обучаться в высших учебных заведениях смогут 60 процентов поступающих.