В Минпросвещения рассказали, когда в школах возобновится проведение массовых мероприятий

В рамках интервью телеканалу «Россия-24» глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в российских школах массовые мероприятия не будут проводиться до 1 января следующего года в целях снизить риски распространения коронавирусной инфекции.



«Понятно, что до 1 января не будет массовых мероприятий, определенные корректировки будут, но они никоим образом не отразятся на образовательном процессе», - сказал министр.



По данным оперативного штаба на 10.30 14 августа, суточный прирост зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в РФ составил 5065. Новые случаи выявлены в 83 субъектах России. За сутки зарегистрировано 114 летальных исходов от COVID-19, выздоровело – 6568 человек.



Согласно последним данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в России проведено более 31.9 млн лабораторных тестов на коронавирус, за последние сутки – 304 тысячи исследований.